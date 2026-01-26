‘Frágil’: la nueva pieza de Roberto Torres se escenifica en el Teatro Victoria

El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife alberga este sábado y el domingo, 31 de enero y 1 de febrero (19.30 horas), el regreso a escena de Roberto Torres con Frágil, una de las creaciones más personales y poéticas del coreógrafo y bailarín canario.
La nueva pieza marca un momento especialmente significativo en la trayectoria de una de las figuras imprescindibles de la danza contemporánea en las Islas, con una propuesta escénica que apela directamente a la emoción, la escucha y la mirada atenta. En Frágil, Roberto Torres y el narrador Diego Reinfeld se adentran en un territorio de exposición y riesgo donde el cuerpo se presenta sin defensas, como espacio de verdad.
La vulnerabilidad es el eje central del discurso, pero, lejos de la fragilidad entendida como debilidad, la obra plantea el cuerpo vulnerable como lugar de resistencia, belleza y potencia poética. Una tensión sostenida entre movimiento y silencio: la escena se construye desde lo mínimo, haciendo que cada gesto y cada pausa carguen de significado la experiencia del espectador.
Frágil, cuyas entradas se pueden adquirir a través del sitio web www.elteatrovictoria.com, propone un viaje sensorial que transita por los límites entre fuerza y debilidad, presencia y ausencia, identidad y desposesión. Por medio de un lenguaje escénico depurado y honesto, invita a detener el tiempo y a habitar el instante, convirtiendo la danza en un acto de revelación. El movimiento se transforma en palabra y el silencio se convierte en un espacio lleno de resonancias emocionales.
Roberto Torres es una personalidad clave en la construcción y evolución de la danza contemporánea en las Islas. Su trabajo ha influido en generaciones de creadores, tanto por su compromiso con la investigación del cuerpo como por su mirada ética y artística sobre la escena.