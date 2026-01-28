Galería Artizar se presenta en Zona Maco con una propuesta de Roberto Diago

Galería Artizar estará presente la próxima semana en Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica, que tendrá lugar en Ciudad de México del 4 al 8 de febrero, en la que será su cuarta participación en esta destacada cita internacional, uno de los contextos culturales más dinámicos y relevantes del panorama artístico global.
Para esta edición, la galería lagunera, que recientemente inauguró un nuevo espacio en Madrid, presentará un solo project del artista cubano Roberto Diago (La Habana, 1971), una de las voces más sólidas y singulares del arte contemporáneo latinoamericano. El proyecto reunirá un conjunto de obras de reciente creación, concebidas específicamente para este momento clave en la trayectoria del artista, y funcionará como preámbulo de su participación en la Bienal de Venecia de este año, donde Diago representará al pabellón de Cuba.
La propuesta que se presentará en Zona Maco profundiza en las líneas de investigación que Diago ha desarrollado en los últimos años, abordando cuestiones vinculadas a la memoria histórica, la herencia colonial, la racialización, la espiritualidad y las estructuras de poder que atraviesan los cuerpos y los relatos colectivos.
A través de una materialidad contenida pero cargada de significados simbólicos, sus obras establecen un diálogo directo con el contexto social y político contemporáneo, sin renunciar a una fuerte dimensión poética y formal.
La presentación en Ciudad de México adquiere un especial sentido en el ámbito de Zona Maco, una feria que se ha consolidado como plataforma fundamental para el diálogo entre América Latina, Europa y Estados Unidos. El trabajo de Roberto Diago se sitúa como un puente entre historias compartidas, tensiones aún vigentes y procesos de resistencia cultural.