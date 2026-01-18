Gana el PSOE, pero gobernaría CC-PP

El Observatorio Canario de Estudios e Investigaciones (OCEI) ha publicado una estimación electoral basada en los microdatos del Socio barómetro de Canarias de noviembre de 2025 que dibuja un escenario de continuidad institucional en el Archipiélago, pese a que el PSOE volvería a ser la fuerza más votada en unas elecciones autonómicas.
Según el análisis del OCEI, el PSOE obtendría el 26,6% de los votos, revalidando su condición de primera fuerza política en Canarias. A continuación, se situaría Coalición Canaria (CC) con un 22,7%, seguida del Partido Popular (PP) con el 17,8%. Vox alcanzaría el 11,3%, mientras que Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) lograría un 7,4% y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se quedaría en el 0,7% del voto autonómico.
En términos de representación parlamentaria, la proyección de escaños señala que el PSOE, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, obtendría entre 20 y 24 diputados, por delante de Coalición Canaria, cuyo Secretario General y actual jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, lograría entre 18 y 20 escaños.
El PP se movería en una horquilla de 14 a 16 diputados, mientras que los de Abascal obtendrían entre 4 y 6 representantes. Por su parte, NC-bc conseguiría entre 4 y 5 asientos en el Parlamento regional, y ASG mantendría sus actuales 3 diputados por La Gomera.
Por circunscripciones, el estudio destaca que el PSOE sería la primera opción en Gran Canaria y El Hierro, además de liderar el voto en la circunscripción autonómica con 257.098 votos. Coalición Canaria se impondría en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, mientras que ASG volvería a ganar con claridad en la isla de La Gomera. Pese a la victoria socialista en votos y escaños, el OCEI subraya que la suma de escaños permitiría revalidar el actual Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular con el apoyo de ASG o VOX.
La fragmentación de la izquierda dinamita una futura mayoría progresista
El informe del OCEI evidencia de que la división del espacio de la izquierda alternativa y canaria es uno de los factores determinantes que facilitan la continuidad del actual pacto CC-PP. En este sentido, la estimación sitúa a Unidas Podemos en torno al 3,9% de los votos, mientras que Drago Canarias se quedaría en el 3,1%, porcentajes insuficientes para obtener representación parlamentaria por separado.
Esta fragmentación resulta especialmente evidente en islas como Tenerife, donde hasta tres fuerzas progresistas -Unidas Podemos, Drago Canarias y NC-bc- quedarían fuera del Parlamento autonómico por esta isla. Según los datos que refleja el OCEI, estas formaciones sumarían conjuntamente hasta 48.486 votos, una cifra más que suficiente para lograr dos diputados por Tenerife y hasta tres consejeros en el Cabildo Insular, de concurrir de manera unitaria.
Una situación similar se produciría en La Palma, donde la dispersión del voto de la izquierda canaria provocaría que alrededor de 4.000 electores no obtuvieran representación institucional.
De concurrir juntas las izquierdas alternativas y canaristas, el bloque progresista canario podría estar en torno a los 136.472 votos en el conjunto del Archipiélago, lo que se traduciría en una estimación de entre 8 y 10 diputados autonómicos frente a los 5 que actualmente mantiene NC-bc, un resultado relevante ante la posibilidad de configurar una alternativa de gobierno al actual pacto conservador de Canarias.
Ficha técnica del estudio
La estimación electoral del OCEI se basa en los datos del Socio barómetro de Canarias realizado por la UNED, encuesta elaborada entre el 10 de octubre y el 20 de noviembre de 2025, con un total de 1.511 entrevistas efectivas en el conjunto de Canarias.
El trabajo de campo se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas, con un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de ±2,6% para el total de la muestra.