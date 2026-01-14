Guiguan Project trae el timple al 42º Festival de Música de Canarias, con conciertos en cuatro islas

El timple regresa al Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) de la mano de Alexis Lemes, que integra Guiguan Project junto al guitarrista Javier Infante y el contrabajista Javier Colina. El trío lleva su estilo único, arraigado a las raíces, a varias islas, acompañados, en calidad de músico invitado, por el trompetista alemán Markus Stockhausen.
La gira se inició el martes en el Teatro El Salinero de Lanzarote y continúa este miércoles (20.30 horas) en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. La siguiente parada será el viernes (19.30) en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, para acabar en Tenerife, en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, este sábado (19.30). Todo ello en el marco de la programación #EnParalelo del festival.
Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de venta de estos espacios, así como en sus taquillas, al precio único de 15 euros.