HiperDino “da vida” a las familias vulnerables canarias a través de la donación de 450 toneladas de alimentos durante 2025

La Fundación DinoSol ha continuado durante el pasado 2025 aportando su grano de arena a las familias en situación de vulnerabilidad. Así en materia de solidaridad ha desarrollado un año más el proyecto “Alimentos con Vida”. A través de esta iniciativa, puesta en marcha en 2020, durante la pandemia de COVID, HiperDino ha donado durante el pasado año 450 toneladas de alimentos a distintas entidades sociales que trabajan en el Archipiélago con personas en situación de vulnerabilidad.
Con esta iniciativa “HiperDino continúa desarrollando un proyecto pionero en el sector de la alimentación en las islas consistente en la donación de productos no comercializables pero aptos para su consumo. Con ello, logramos lo más importante, dar cobertura a las personas que peor lo están pasando en Canarias, con situaciones económicas frágiles y sensibles, y por otro reducimos el desperdicio alimentario en tiendas, algo que es muy positivo para el cuidado de nuestro medioambiente y garantizar la sostenibilidad en todos los procesos alimentarios” ha indicado Davinia Domínguez, Presidenta de la Fundación DinoSol.
Por tipología de alimentos, el 95% de los productos que son donados a los comedores sociales, a través de esta iniciativa son los considerados de primera necesidad, tales como leche; pan y cereales. Además, de los frescos como verduras y frutas. Estas referencias representan el mayor volumen de kilogramos donados. En menor proporción se encuentran los embutidos, entre los que se incluye el jamón.
En cuanto al perfil de los receptores de las donaciones de “Alimentos con Vida”, destacan mujeres en un elevado porcentaje y hogares certificados por los servicios sociales de los distintos ayuntamientos canarios, entre los que se encuentran familias monoparentales; mayores y víctimas de violencia de género.
Domínguez valora muy positivamente el alcance del proyecto “Alimentos con Vida” durante el 2025, y en ese sentido ha explicado “este año hemos colaborado con 29 entidades beneficiarias y hemos tenido un alcance de 33 comedores sociales, lo que supone que nuestros alimentos han llegado cada día a cerca de 13.000 personas en las islas con dificultades económicas. Cerramos este año con esa meta cumplida y con la previsión de cara a 2026 de seguir manteniendo nuestro compromiso con las familias más vulnerables. Colaboramos con el Banco de Alimentos en las diferentes recogidas de alimentos que se realizan al año a lo que añadimos este proyecto cuya trascendencia e impacto social refleja la voluntad de la Fundación DinoSol y de HiperDino de apoyar a quienes peor lo están pasando”.
Sobre la Fundación DinoSol
Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.
Implementa proyectos clave como Alimentos con Vida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.
Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.
Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.