La Laguna cierra todas las zonas de baño ante el mal estado del mar

El Ayuntamiento de La Laguna ha cerrado este sábado 24 de enero todas las zonas de baño del municipio como medida preventiva ante el empeoramiento de lascondiciones del mar.
La decisión se ha tomado tras la actualización de la situación a alerta por fenómenos costeros en Canarias, decretada por la Dirección General de Emergencias a partir de las 06:00 horas de este sábado 24 de enero de 2026, en base a las previsiones de la Aemet y otras fuentes oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Ante las malas condiciones del mar, procedemos a cerrar todas las zonas de baño del municipio.— Ayuntamiento de La Laguna (@aytolalaguna_es) January 24, 2026
Rogamos que extremen la precaución 🙏🏼 pic.twitter.com/ZhRKqHyWBf
El cierre afecta tanto a la piscina natural de Bajamar como a su entorno, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes ante el fuerte oleaje y las condiciones marítimas desfavorables previstas durante el fin de semana.
👉🏼 Hemos cerrado la piscina de Bajamar debido a las malas condiciones del mar.— Ayuntamiento de La Laguna (@aytolalaguna_es) January 24, 2026
Rogamos que sigan las normas y sean prudentes. pic.twitter.com/Q6BBy7DFDg
Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de respetar las señalizaciones y evitar el acceso a las zonas costeras expuestas al oleaje, ya que el mar puede presentar cambios bruscos y peligrosos incluso en momentos de aparente calma. Las autoridades mantendrán la instalación cerrada hasta que las condiciones permitan reabrirla con garantías de seguridad.