La música minimalista y la cinemática se fusionan esta noche en el Paraninfo

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) programa este sábado (20.00 horas) Redemption, un concierto de Ray Pherz que fusiona la música minimalista con la cinematográfica. Las localidades, a partir de ocho euros, se pueden adquirir en la plataforma Ecoentradas.
Ray Pherz mezcla dos géneros musicales a los que ha dedicado una gran parte de su carrera, la música minimalista y la que se conoce entre las generaciones más jóvenes como música cinemática. Esta última corriente tiene gran auge a nivel mundial al unificar varios modelos artísticos que atraen a público de todas las edades y latitudes, las bandas sonoras para cine, la música sinfónica, electrónica y étnica. Esta variedad estilística, unida al minimalismo, crea una amalgama sonora de infinitas posibilidades de experimentación que, sin necesitar ya de la imagen, permiten al oyente vivir sensaciones novedosas.
Ray Pherz estudió piano y composición musical en España y Alemania, y desde muy joven comenzó a incluir sus propias composiciones en sus recitales. Ha trabajado en proyectos para cine, televisión, publicidad y teatro.