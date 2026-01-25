‘La ópera de los tres centavos’ recala en el Auditorio de Tenerife con Coque Malla de protagonista

El cantante madrileño Coque Malla protagoniza, junto a un elenco integrado por otros siete actores, La ópera de los tres centavos, dirigida por Mario Vega, que se podrá ver en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife el próximo domingo, 1 de febrero (19.30 horas). El espectáculo se había planteado inicialmente solo en la caja escénica, pero finalmente, ante la demanda de localidades, se ha ampliado el aforo y estarán disponibles todas las butacas de la sala. En la coproducción participan, además del espacio de la capital tinerfeña, el Teatro Pérez Galdós, unahoramenos Producciones y Barco Pirata.
Articulada en un prólogo y tres actos, con música de Kurt Weill (1900-1950) y libreto de Bertolt Brecht (1898-1956), en colaboración con Elisabeth Hauptmann (1897-1973), la obra fue estrenada en la convulsa época de finales de la década de los años 20 del siglo pasado, formulando una feroz y despiadada crítica al capitalismo. Mario Vega también firma la escenografía, mientras que la dirección musical la asume Miguel Malla, quien se pone al frente del septeto que interpreta en directo el libreto, cuya trama tiene lugar en un insalubre matadero del sórdido Londres de entreguerras.
Coque Malla, líder de Los Ronaldos entre 1987 y 1998, asume por vez primera en su carrera artística un papel principal encarnando el rol del emblemático gánster y proxeneta Mackie Navaja, en un reparto en el que figuran Omar Calicchio, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Carmen Barrantes, Cristina García, Miquel Mars, Pablo Novoa y Néstor Ballesteros.
Esta producción convierte la escenografía en un espacio “donde la moralidad es tan desechable como la carne procesada en el matadero de Peachum, y en cuyo universo despiadado la delgada línea entre negocio y crimen se diluye, resaltando el mensaje de Brecht sobre la explotación capitalista”, señala Mario Vega, quien ha buscado el distanciamiento brechtiano rompiendo la ilusión teatral para que el espectador reflexione sobre la ironía y la brutalidad del mundo que se representa sobre el escenario.
LA CUARTA PARED
Vega visibiliza durante la función los mecanismos teatrales ante los ojos del público, alterando el concepto de la cuarta pared: los actores cambian de vestuario -diseñado por Elda Noriega- y de escena, y los elementos escenográficos son reutilizados de manera funcional y simbólica como parte del juego.
El humor es la piedra angular de esta producción que ya tiene fechas confirmadas en ciudades como Bilbao, Murcia, Villena, Elche, La Coruña, Vitoria, Málaga, Valladolid o El Prat de Llobregat. A finales de año podrá disfrutarse en Madrid.
LA IRONÍA
La dramaturgia de la obra se distancia de una lectura solemne para sumergirse en la ironía, el sarcasmo y el humor negro. A través de la exageración y la parodia, evidencia la hipocresía de los personajes y del sistema que los rige. Otro de los atractivos del montaje es su música. Los arreglos del libreto compuesto en su día por Kurt Weill son obra de Miguel Malla, autor, entre otros trabajos, de numerosas bandas sonoras para cine, teatro y televisión. Ahora, en La ópera de los tres centavos, concibe los números musicales que se interpretan con un tono burlesco y rebelde que mantiene el espíritu de la partitura original.
La orquesta se convierte en un elemento narrativo más, interactuando con los personajes e interviniendo en momentos clave, reforzando el efecto de distanciamiento y permitiendo que la música no solo acompañe la acción, sino que también la comente y la critique. El octeto lo conforman Gabriel Marijuan (trompeta y percusión), Daniel Rouleau (saxofón alto, clarinete y flauta), Evgeni Riechkalov (trompeta), Roberto Bazán (trombón y contrabajo), Miguel Malla (saxofón tenor, saxofón soprano y clarinete), Néstor Ballesteros (teclado), Pablo Novoa (guitarras y banjo) y Carmen Barrantes (chelo).
Las entradas se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com; en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles diversos descuentos.