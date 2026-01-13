El PSOE denuncia que la ley audiovisual “dinamita” el pluralismo de RTVC

El grupo parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias al considerar que el texto impulsado por el Gobierno regional supone “dinamitar” todos los contrapesos institucionales, profesionales y parlamentarios que garantizaban hasta ahora el pluralismo social y político en los medios públicos canarios como Radiotelevisión Canaria (RTVC)”.
“No nace para mejorar la operatividad de RTVC”
A juicio de su portavoz, Sebastián Franquis, el proyecto “no nace para mejorar la operatividad de Radiotelevisión Canaria, sino que utiliza como excusa la parálisis derivada de la aplicación incompleta de la ley 13/2014 para imponer un modelo de control ya superado, debilitando de forma grave la independencia editorial y la función de servicio público de los medios autonómicos”.
La enmienda expone que el marco normativo de la radio y la televisión pública se ha construido históricamente sobre un principio esencial: el pluralismo político y social, consagrado en el artículo 20.3 de la Constitución, que se ha materializado durante décadas mediante mayorías reforzadas”.
En el pleno de mañana se debatirá otra de NC-BC.