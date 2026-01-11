Maduro envía un mensaje desde prisión en Estados Unidos: “Estamos bien, somos luchadores”

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho llegar un mensaje desde Estados Unidos, donde permanece detenido junto a su esposa, la diputada Cilia Flores. Así lo ha afirmado su hijo, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien aseguró haber hablado con los abogados de su padre, en una información recogida por El Español.
Según una información difundida este domingo por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro Guerra se reunió con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y trasladó un mensaje de fortaleza en nombre de sus padres. “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, afirmó, de acuerdo con la nota del medio estatal.
VTV recoge también que el diputado denunció que contra Maduro se empleó una “fuerza desproporcionada” durante su captura y aseguró que se mantiene “moralmente íntegro y fuerte” pese a las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense.
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses. El pasado lunes, durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario se declaró “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico que se le imputan y afirmó ser un “prisionero de guerra”. Ambos se declararon no culpables.
La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la presentada en 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos. En el caso de Cilia Flores, se le acusa de presunta participación en una conspiración para el tráfico de cocaína.
Ese mismo lunes, Nicolás Maduro Guerra denunció que su familia es “perseguida” y expresó su confianza en que, “más temprano que tarde”, ambos serán liberados y regresarán a Venezuela. Además, manifestó su apoyo a la actual presidenta, Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras una orden del Tribunal Supremo.