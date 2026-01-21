Marcelo Fratini pone el viernes a bailar El Nido de Papagayo Tenerife

Nacido el 30 de enero de 1978, el argentino Marcelo Fratini no imaginaba la importancia que tendría la música en su vida. De niño se pasaba horas escuchando vinilos de funk, disco, italo disco y house de los 80, que, con el tiempo, lo llevarían a ser dj. A finales de los 90 comienza a oír estilos como el progressive y a profundizar en el género trance, adoptando ambos inmediatamente.
Con la llegada de las raves, comenzó a integrarse en la movida electrónica, aficionándose a nuevos sonidos y dj locales. Su estilo, definido por un groove elegante y una lectura de pista impecable, lo ha llevado a los escenarios de festivales masivos como Ultra Buenos Aires, A State of Trance y Subculture Festival.
Él será el principal protagonista este viernes (23.05 horas) de la edición de Mindout en El Nido, situado en la planta superior de Papagayo Tenerife, en Arona (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas). Marcelo Fratini se subirá a la cabina acompañado de Saintbull para ofrecer un b2b inédito. El line up se completa con los sets de Efrain y Herman Robb.