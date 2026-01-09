Moeve y Galp planean crear un “campeón europeo” de la energía

Moeve y Galp anunciaron ayer que han alcanzado un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de refinado y distribución para alumbrar un “campeón europeo”. Durante las conversaciones se evaluará la posible creación de dos plataformas energéticas: una industrial centrada en refino, química, operaciones bursátiles, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B (Industrial Co), y otra de movilidad orientada a la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsará el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación.
Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. Por otro lado, los accionistas de Moeve y Galp tendrán el control compartido de Retail Co. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como Upstream, Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.
La convergencia de negocios reuniría activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico. En particular, la plataforma Industrial Co está diseñada para desempeñar un papel central en la atracción de inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales existentes en nodos multi-energía integrados. Estos activos apoyarán el desarrollo y despliegue de combustibles y soluciones bajas en carbono, contribuyendo a la reindustrialización de la Península Ibérica, reforzando la seguridad energética y apoyando los objetivos de descarbonización en sectores difíciles de descarbonizar. La integración industrial propuesta congregaría activos de refino altamente competitivos que se benefician de un acceso privilegiado al mar y logística integrada, lo que posiciona bien la plataforma para el desarrollo de hidrógeno verde y otras moléculas verdes y bajas en carbono. Se pretende reforzar la relevancia estratégica de estas refinerías tanto para España como para Portugal.
Al aumentar la escala y la capacidad de inversión, la plataforma industrial fortalecerá la capacidad de destinar capital, de manera significativa, a la evolución de estas instalaciones como centros multi-energía integrados. La intención es que Retail Co combine las redes de estaciones de servicio de ambas compañías para crear una verdaderamente panibérica, con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal.
La mayor escala permitirá a la nueva compañía ofrecer una propuesta de servicios superior, de mayor valor para los clientes y más soluciones de conveniencia, incluyendo mejores ofertas de comida para llevar y movilidad. La nueva plataforma también acelerará la inversión en recarga de vehículos eléctricos y servicios de movilidad de nueva generación, apoyando la transición hacia un transporte más limpio en España y Portugal.
Hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y territorios. En todo caso, cualquier operación potencial entre las partes estará sujeta a la negociación y cierre de acuerdos definitivos y vinculantes, las aprobaciones corporativas necesarias y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten pertinentes. En la presente fase no se han tomado decisiones finales y no hay impacto en las operaciones en curso, empleados o relaciones comerciales existentes de las compañías.
Moeve y Galp se han comprometido a mantener informados al mercado, a los empleados y otros grupos de interés relevantes conforme a sus obligaciones legales y de comunicación.