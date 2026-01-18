Nira Fierro: “Ya nadie cree a CC y PP eso de que España nos roba: simple lamento y bombas de humo”

El Gobierno central afronta días de revuelo con su propuesta de un nuevo sistema de financiación que, aunque garantiza más recursos para todas las comunidades, de momento ha concitado un rechazo generalizado. Desde Canarias, el PSOE lo tiene claro: mil millones más para las Islas, un PP sin modelo alternativo y contradicciones en CC si, en realidad, desea reforzar el Estado del Bienestar. Así lo ve, al menos, la portavoz adjunta en el Parlamento isleño y secretaria de Organización, Nira Fierro.
Una de 17 comunidades ha apoyado el sistema, justamente Cataluña: ¿previsible, error evidente por negociar solo con ERC, oposición por oposición…?
“En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se votó nada. Lo que hicieron las comunidades fue mostrar, algunas su disconformidad, otras su deseo de mejora en la negociación y otras, su apoyo. Ahora comienza un camino con cada una en el que decidirán qué quieren hacer. Todas, en igualdad de condiciones. Y hay que recordar que fue a principio de la legislatura cuando Pedro Sánchez le ofreció al PP hablar sobre esto y, como con todo, el no por el no.
-El problema es que están también las del PSOE y, con especial virulencia, Page… ¿Ha faltado diálogo con algo tan claro, con la atmósfera en la que estamos desde hace años?
“Las diferencias están, sobre todo, dentro del PP porque gobierna en la mayoría de las comunidades y cada una exige algo diferente. No han sentado a sus líderes autonómicos para buscar consensos. Un ejemplo es que Azcon (Aragón) dice que Canarias es una de las más beneficiadas y Asian, que la peor. Lo cierto es que Canarias gana 611 millones, a los que se añadirían 500 más del fondo de compensación interterritorial. Rechazar esta propuesta es perder mil millones (1.110)”.
-Es cierto que no se renueva desde hace doce años, pero: ¿éste es el mejor sistema, uno solo mejor o el único que apoya ERC, al rechazarlo hasta Junts?
“Cuando se aborda la financiación siempre es algo complejo y genera debate y resulta lógico, pues hablamos del dinero que vienen a las comunidades. Un modelo que en general tiene parámetros que miden distintas cuestiones, como la despoblación o insularidad, de donde sale una cantidad. Con esta propuesta, todas reciben más dinero. Y eso, pese a quien le pese, es una buena noticia, al partirse de una buena propuesta.
-¿Qué haría el PSOE canario gobernando aquí si algo así lo propone un PP en La Moncloa?
“Canarias recibirá 611 millones más al año, además de 500 del fondo de compensación, lo que hacen esos 1.110. Es indiscutible y objetivamente una financiación mejor que la actual. Hay mucha perversión interesada en el debate: hemos escuchado a CC y PP decir que Cataluña nos robaba, cuando es Andalucía la que mejor sale parada. Han dicho que nos robarían miles de millones, pero Canarias gana más del mil. Han llegado a decir que el REF computaba, sabiendo que es rotundamente falso y han dicho todo esto porque la pregunta es sencilla: ¿quieren o no más y mejores recursos para Canarias? Si no los quieren, tendrán que explicarlo. Si no quieren más recursos para el Estado del bienestar, tendrán que decírselo a los canarios. Lo que les exigimos desde el PSOE es que, además de recordarles que tienen que decir la verdad, es que el dinero hay que gastárselo: dos años de gobierno y 2.400 millones que le han sobrado de su presupuesto. Y respondo: ojalá supiéramos qué modelo de financiación tiene el PP; de momento solo sabemos que no quiere más recursos para el Estado del Bienestar”.
-¿Qué balance hace de las legislaturas regional y estatal?
“Estamos ante un gobierno de España que le hace las cuentas al de Canarias y que, encima, éste no se las gasta. Ejemplo claro es la vivienda, un fracaso absoluto del Ejecutivo regional, que declara hace más de un año la emergencia habitacional y tiene que venir el central a poner el dinero del presupuesto autonómico porque no hay voluntad de hacer una apuesta clara para impulsar estas políticas. Al menos, las que vayan a resolver el problema de la mayoría de la gente, que es bien sencillo: tener una casa que puedas pagar. Si eres un gran promotor, con este Gobierno canario es muy probable que lo tengas más fácil que si eres un ciudadano medio. Por lo tanto, tenemos un Gobierno de España que responde y uno de Canarias, incapaz”.
-Las encuestas les siguen dando como vencedores, pero no suman con la izquierda: ¿solo les queda girar hacia CC?
“Lo que nos queda a los socialistas es seguir señalando las vergüenzas de este gobierno, que nos cuestan muy caras a los canarios y canarias, hacer una oposición rigurosa y buenas propuestas, como, por ejemplo, un reclamo social: el impuesto turístico. La ciudadanía canaria se merece mas. Se merece un Gobierno que dedique recursos, tiempo y trabajo a la mejora de la vida de la gente. Por eso queremos volver a gobernar. Para recuperar la agenda social. La que le preocupa a la gente. Hasta ahora, lo que vemos con este Gobierno son simples bombas de humo y el lamento constante de España nos roba, España nos maltrata. Ya nadie les cree”.
-¿Temen que la situación mundial, con un emperador desbocado desde EE.UU., ponga en riesgo el estatus de Canarias con Marruecos?
“Se ha reventado el orden mundial y eso obliga a la unión europea a estar más a la altura que nunca. Afortunadamente vivimos en un país con un presidente que lidera a escala internacional, como en cuestiones como Gaza, con un modelo de diálogo, paz y convivencia. Y ese es el único camino para cualquier respuesta posible ante la irracionalidad de Trump”.
-¿Hay que enviar tropas y frenarle, al menos, en Groenlandia?
“La UE no puede ser equidistante ni complaciente ante lo que está pasando. Hay que estar con Dinamarca, pero, más aún, hay que estar con el Derecho Internacional y la democracia”.