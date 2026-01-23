Abierto el plazo de votación de los canarios aspirantes al premio Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado en su página de Facebook las vídeo recetas de los estudiantes que optan al XIV Premio Promesas de la alta cocina. Un año más, las personas que lo deseen pueden votar sus vídeo recetas favoritas y ser parte del jurado popular. Los estudiantes son Eire Palacios Herrero y Gabriel Navarro Oliveros, del CIFP Zonzamas de Las Palmas; Hacomar Arteaga Hernández, del CIFP San Sebastián de la Gomera; Jeremy Rodríguez Moreno, del IES Punta Larga y Nauzet Domínguez Hernández del Hecansa Santa Cruz.
El plazo de votación a los estudiantes en la red social termina el 20 de febrero
En las vídeo recetas, de 5 minutos de duración máxima, los estudiantes demuestran sus habilidades culinarias y creativas con un plato elaborado a partir de una propuesta común: Codorniz rellena y patatas suflé con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. De esta manera, también cuentan con la posibilidad de desarrollar su creatividad con productos de libre elección, especialmente valorados si son típicos de sus regiones y de temporada. Los votos obtenidos a través de la red social constituirán un 15% de la valoración a los participantes, y se suman al del jurado.
El 23 de febrero Le Cordon Bleu dará a conocer los 10 finalistas
Posteriormente, el 23 de febrero, Le Cordon Bleu Madrid dará a conocer los 10 finalistas que participarán en la gran final en su sede de Madrid el 14 de abril. Los finalistas deberán presentar su plato frente a un jurado profesional, que en su última edición ha estado presidido el chef Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol.
Mano a mano de Diego Schattenhofer y David Arauz en el Villa Cortés
El sábado 21 de febrero, el restaurante Taste 1973 acoge una cita irrepetible: un menú a cuatro manos entre David Arauz y el equipo de Taste 1973, bajo la dirección creativa de Diego Schattenhofer. Una colaboración excepcional que nace tras semanas de trabajo conjunto, diálogo creativo y máxima exigencia técnica, con un único objetivo: crear un menú exclusivo y efímero, concebido únicamente para esta ocasión.
El hilo conductor será el Atlántico, poniendo en valor el producto canario y local, la riqueza de nuestro océano.
Torres Brandy, la marca de brandy más vendida en los mejores bares del mundo
Torres Brandy se alza por séptimo año consecutivo como la marca de brandy más vendida en los mejores bares del mundo. Según el Informe de Marcas 2026 (“Brands Report”) de la revista Drinks International, Torres Brandy encabeza el ranking de los brandis más consumidos en estos establecimientos (‘Bestselling Brands’). Asimismo, la marca de referencia internacional sobresale como una de las que están ganando mayor popularidad, y ocupa así la tercera posición en el listado de las marcas que hoy son tendencia (‘Top Trending Brands’).
La guindilla
Menos días y menos servicios
No sé si se han fijado pero los restaurantes cada vez abren menos dias a la semana. Da igual que sea una gran ciudad, un pueblo pequeño o una zona turística pero cada vez es más difícil encontrar restaurantes que abren todos los días y casi con toda seguridad cierran domingos, lunes y martes. Otros más atrevidos no dan servicio, ni de comida ni de cena, los sábados y domingos. Otros ya no abren sino para cenas. Las jornadas de ocho horas y los dos días libres hacen cada vez más difícil ajustar el trabajo del personal y el sector, aunque no lo parezca, no está para contratar más personal.