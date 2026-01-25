Santa Cruz entrega este domingo sus Premios Teatro Joven Ángel Guimerá

El Auditorio de Tenerife alberga este domingo (18.00 horas) la entrega de los II Premios Teatro Joven Ángel Guimerá y Jorge, organizados por el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Los galardones cuentan con la participación de ocho agrupaciones juveniles de la Isla.
El Grupo 1º ARB del IES La Laboral concurre con Cuento de Navidad, mientras que el Grupo Juventud a Escena, del Espacio La Granja y el IES Andrés Bello, presenta Reflejos. El Teatro Juvenil Victoria participa con La obra que sale mal y El Grupo Comediantes de la Escuela de Actores de Canarias, con Isla de Lobos.
La Escuela de Actores de Canarias está representada por el Grupo Farándula, con Y ardió Troya, y el Grupo Esperpento, con Luces de Bohemia. También participa el Grupo Juvenil Sol y Sombra, de Icod de los Vinos, con Asamblea, y el Grupo Juvenil de la Academia Timaginas Teatro de Santa Cruz, que se presenta en el certamen con El público.
El acto cuenta con la dirección artística y técnica de Baltasar Isla y José Pedro Hernández Jorge, la música de Nicole Swing e Imprudentes Teatro como maestras de ceremonias.