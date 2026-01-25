Tenerife despliega la mayor apuesta gastronómica de su historia

Tenerife acudirá a Madrid Fusión 2026, del 26 al 28 de enero en IFEMA, con la propuesta más ambiciosa y diversa de su trayectoria en el congreso gastronómico más relevante del mundo. La isla contará con un gran estand de 400 metros cuadrados, concebido como un espacio inmersivo que recrea la experiencia gastronómica del territorio y articula una programación transversal que conecta pasado, presente y futuro.
El estand se estructura en cuatro grandes áreas funcionales -zona interactiva, restaurante para 30 comensales, espacio de catas y área de gastronomía local- en las que se desarrollará un programa diario que incluye desayunos con el tradicional barraquito, almuerzos temáticos dirigidos por chefs de la isla, degustaciones de producto, vermuts, catas de vinos, talleres participativos y sesiones de tardeo gastronómico.
Como gran novedad de esta edición, el espacio de gastronomía local permitirá a los asistentes degustar productos y elaboraciones de seis municipios tinerfeños: San Miguel de Abona, Granadilla, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide y Los Realejos, reforzando el vínculo entre cocina, territorio y producto de cercanía.
La asistencia de Tenerife, que contará con la presencia del vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso; el consejero de Sector Primario, Valentín González, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, se extiende a todos los escenarios de Madrid Fusión 2026. La isla estará representada en el Auditorio Principal, el Escenario Experience y el Escenario Pastry, con ponencias y demostraciones que mostrarán la diversidad culinaria, la creatividad gastronómica y la excelencia pastelera del destino.
En paralelo, Tenerife refuerza su protagonismo en Wine Edition con un Túnel del Vino de 75 metros cuadrados que reunirá referencias de las seis Denominaciones de Origen de la isla. Este espacio acogerá una cata magistral inaugural y la presentación de la sesión Island Wine Summit, antesala del congreso internacional que se celebrará próximamente en Tenerife.
La propuesta se completa con la participación en la zona Saborea España, donde Tenerife contará con stand propio y una programación continua de talleres y degustaciones de vinos, papas antiguas, pescados locales, cervezas artesanas, productos agroalimentarios y menús gastronómicos.
Con esta amplia y coordinada presencia, Tenerife consolida su posicionamiento como destino gastronómico de referencia, poniendo en valor su sector primario, su cocina, sus vinos y el talento de los profesionales que integran toda la cadena de valor gastronómica de la isla.
El restaurante Donaire, ubicado en el hotel GF Victoria en Costa Adeje, también será protagonista en el auditorio principal el martes, donde su equipo, liderado por su chef Jesús Camacho, presentará la filosofía y la propuesta gastronómica que han convertido a Donaire en uno de los referentes de la alta cocina en Canarias.
Acudirán Alberto González, Pedro Nel y Danny Nielsen
Santa Cruz de Tenerife regresa un año más a Madrid Fusión con su Club de Producto Gastronómico Degusta Santa Cruz, de la mano de Turismo de Tenerife. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien señaló que “este año, el stand Tenerife Despierta Emociones albergará un espacio de mayores dimensiones destinado a la gastronomía local, donde Santa Cruz de Tenerife tendrá una participación destacada ”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que oferta gastronómica chicharrera” estará representada por Alberto González Margallo, del restaurante San Sebastián 57 ; Pedro Nel, del restaurante Etéreo y Danny Nielsen, del restaurante Nielsen,”.
También participará el Pastelero Revelación de Madrid Fusión 2018 y Mejor Maestro Pastelero de España 2024, Alexis García, quien ofrecerá una ponencia en el Escenario Pastry sobre el uso de la mantequilla” en 100×100 Alexis García.