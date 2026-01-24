Torres urge a Canarias para que agilice el traslado de menores migrantes

Es una polémica de ida y vuelta y, como en su día fue el Gobierno de Canarias quien criticó con dureza al Ejecutivo central por su supuesta falta de diligencia a la hora de tramitar los expedientes para los traslados de los menores migrantes no acompañados desde las Islas a la Península, ahora es el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien urgió ayer al gabinete regional a culminar y entregar la documentación de quienes han de ser reubicados en otras comunidades del país.
Según detalló Torres en declaraciones realizadas en Las Palmas de Gran Canaria y recogidas por la agencia Efe, de los 2.133 menores llegados a Canarias en pateras y cayucos que son susceptibles de derivarse al resto de España al amparo de la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno de Canarias solo ha enviado al Estado 432, de los que se han resuelto 431, añadió.
A este respecto, el ministro recalcó que, tal y como establece la norma, todos estos documentos debían haberse entregado a la Administración central el pasado 21 de noviembre de 2025 para que las reubicaciones se puedan efectuar antes del 18 de marzo, como estipula. Torres dio por hecho que este plazo no se va a poder cumplir por la demora del Ejecutivo isleño en culminar tales expedientes, que luego ha de analizar la Fiscalía, entre otras instancias, si bien aclaró que existen mecanismos jurídicos y la voluntad del Gobierno español de que esas reubicaciones se sigan sucediendo más allá de la primera fecha estipulada, con el fin de resolver el hacinamiento de menores que se registra en Canarias, Ceuta y Melilla.
Tras “certificar” con los delegados del Gobierno de estos tres territorios, Anselmo Pestana, Susana Díaz y Sabrina Moh, el trabajo desarrollado en el marco de la contingencia migratoria que les afecta, el ministro se congratuló, en virtud de esta reforma legal “de solidaridad obligatoria” que no apoyaron ni el PP ni Vox, de que en “cuatro meses y pico” cerca de 877 menores llegados a estos territorios frontera “han sido reubicados en una situación de normalidad en cuanto a la convivencia” en otras zonas del territorio nacional.
El también secretario general del PSOE en Canarias reiteró que la pervivencia de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada con los votos de los partidos que apoyan al “Gobierno de progreso” que preside Pedro Sánchez solo la ponen en cuestión las formaciones que dirigen Núñez Feijóo y Abascal, de ahí que haya hecho un llamamiento a los populares para que garanticen la vigencia de este “hito” en defensa de los derechos humanos y de los menores.
Respuesta
Dichas declaraciones fueron respondidas horas después por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien sostuvo que “no” había “ningún” límite para remitir los expedientes de menores inmigrantes no acompañados que se acoge a la aplicación de la disposición adicional de la Ley de Extranjería, que afecta a los menores migrantes que ya estaban en el territorio y que deberían salir antes del próximo 19 de marzo.
Además, Candelaria Delgado quiso matizar igualmente que “no son 400 expedientes los que se han enviado a las subdelegaciones del gobierno”, sino que “son más de 700, casi 800 expedientes los que se han mandado” porque, dijo, están enviando alrededor de “unos cincuenta o sesenta expedientes semanales” a la Delegación del Gobierno en Canarias.