Transgourmet consolida su expansión con la incorporación de 146 supermercados y la reforma de 82 tiendas en 2025

Transgourmet Ibérica ha reforzado en 2025 su liderazgo en el comercio de proximidad y conveniencia con la incorporación a su red de 146 supermercados y la reforma de 82 tiendas. Este hito estratégico forma parte de un ambicioso plan de expansión con el que la compañía ha consolidado su posición en el sector de retail en 15 comunidades autónomas. Con este importante avance, Transgourmet amplía su presencia comercial y, también, confirma su compromiso con la vertebración del territorio y con el acceso a servicios esenciales de proximidad en numerosas localidades.
Del total de las 146 incorporaciones realizadas en 2025, bajo la enseña Suma se han inaugurado 28 tiendas ubicadas en Baleares (9), Catalunya (5), Andalucía (3), Comunidad Valenciana (3), Canarias (2), Comunidad de Madrid (2), Aragón (2), Comunidad Foral de Navarra (1) y La Rioja (1).
Con Spar, las aperturas han sido 3 en Barcelona y 1 en Girona, las dos provincias donde Transgourmet tiene la licencia para explotar la enseña. Además, se han incorporado 37 supermercados a través de la sociedad Nuditrans fruto de la alianza con Nudisco, 6 de los cuales son nuevas aperturas: 3 en la provincia de Alicante y 3 en la de Valencia.
Este crecimiento incluye también los 40 establecimientos de Mallorca procedentes de la adquisición del grupo de distribución alimentaria Moyà Saus. Las 37 tiendas restantes corresponden al acuerdo alcanzado con Llobet, referente en la Catalunya Central, para convertirse en su proveedor principal.
Esta estrategia se complementa con las 82 reformas realizadas en establecimientos ya existentes, una inversión orientada a modernizar los puntos de venta y adaptarlos a las necesidades específicas de cada entorno. Estas actuaciones permiten mejorar la
experiencia de compra, optimizar la eficiencia operativa y dar respuesta tanto a las demandas de sus clientes, los franquiciados, como de los propios consumidores.
Nuevo formato de Suma Fresh&Go
Además, en línea con la evolución del mercado, la compañía ha lanzado en 2025 Suma Fresh&Go, un nuevo formato de tiendas de conveniencia diseñado para atender los hábitos de compra del consumidor actual, que prioriza la inmediatez, las soluciones rápidas y los productos frescos listos para consumir
En palabras de Jordi Arredondo, director del área de Retail en Transgourmet, “este crecimiento demuestra que el comercio de proximidad y conveniencia está en el centro de la estrategia de Transgourmet y confirma la solidez de nuestro modelo que evoluciona con el mercado. Cada apertura, cada reforma y cada alianza responde a nuestro propósito de construir una red moderna, competitiva y capaz de ofrecer soluciones reales a las necesidades de cada territorio”.
Sobre Transgourmet Ibérica
Transgourmet Ibérica es propiedad del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que pertenece, a su vez, al grupo Coop.
Actualmente cuenta con 7 plataformas de distribución repartidas por toda España y es referente en el sector de retail, con unos 700 supermercados bajo las enseñas Suma, Proxim, Spar y Kuups, y más de 2.500 clientes independientes. Asimismo, la empresa cuenta con su línea de servicio a la hostelería compuesta por 73 centros cash&carry y 29 gasolineras GM Oil, y una red formada por 400 comerciales de food service y una flota que supera los 300 vehículos para el servicio de reparto.