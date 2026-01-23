‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’ se viste de Carnaval este domingo

El late night de Televisión Canaria Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, se viste este domingo de Carnaval, a partir de las 23.55 horas, en una nueva entrega en la que la purpurina y el brillo de la fama serán protagonistas absolutos.
El cantante Jorge González, ganador de Tu cara me suena en 2021 y concursante de Operación Triunfo 2006, será el invitado estrella y deleitará al público con una actuación en directo en la que interpretará su nuevo sencillo, Tsunami.
También visitarán el programa las influencers Ceci Wallace, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en representación de Dormitorum y DIARIO DE AVISOS, y Sarah Lómore, colaboradora de Una Mala Noche y candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria representando a Dormitorum y Atlántico Televisión, quienes compartirán anécdotas exclusivas de sus preparativos y se sumarán al desmadre del programa.
COLABORADORES
El equipo de colaboradores en esta ocasión estará formado por Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Rosario Pardo y Ninfa, quienes desplegarán sus mejores sketches, juegos y desparpajo carnavalero para mantener el ritmo alto toda la noche. No faltará una nueva entrega del Talent Chou, donde dos artistas del humor competirán por conquistar al público con actuaciones llenas de talento y espectáculo.