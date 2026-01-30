Una muestra en La Laguna se adentra en la historia y el legado de Marie Curie

El antiguo Convento de Santo Domingo Guzmán, en La Laguna, albergó este jueves la inauguración de la exposición divulgativa Maria Skłodowska-Curie. Una polaca en París, promovida por la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna a través de Cienci@ULL.
El recorrido expositivo, explicó una de las comisarias de la muestra, Sonnia L. Rivas-Caballero, está concebido para acercar al visitante a la vida, la trayectoria científica y el legado de esta destacada científica polacofrancesa, una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia. La exposición propone un itinerario cronológico y temático que abarca desde sus orígenes y formación en Polonia hasta su traslado a París, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y cursó estudios en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en una figura clave en el estudio de la radiactividad.
Las dos salas expositivas se articulan a través de paneles históricos y biográficos que recogen los principales hitos de su vida y obra, acompañados de vitrinas con documentos, material de laboratorio, fotografías, cuadros originales, piezas de numismática y filatelia, así como vitelas explicativas que ayudan a contextualizar los distintos momentos abordados.
El acto de inauguración contó con la presencia del rector de la institución académica, Francisco García; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Javier Franco; la decana de la Facultad de Ciencias de la ULL, María del Mar Afonso; la decana del Colegio Oficial de Químicos de Canarias, María Candelaria Sánchez; el director gerente de la Fundación General de la ULL, Julio Brito, y la directora de Personas de Cajasiete, Daniela Postiglione Ten-Hoever.
Durante su intervención, el rector subrayó la importancia de que una institución universitaria impulse y acerque a la ciudadanía exposiciones de esta envergadura. Destacó la figura de Marie Curie no solo como una científica excepcional, sino también por su compromiso social y humanitario, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando promovió el uso de unidades móviles de rayos X al servicio de la atención sanitaria. Asimismo, puso en valor su papel como referente femenino en la ciencia y como ejemplo para generaciones de mujeres que han seguido su legado investigador.
El alcalde de La Laguna destacó la relevancia de este tipo de alianzas entre la ciudad y la universidad, que permiten acercar al público figuras históricas de gran trascendencia. Señaló que la exposición ofrece la oportunidad de analizar la figura de Marie Curie no solo desde una perspectiva científica, sino también social, haciendo especial hincapié en su condición de mujer emigrante que se trasladó a Francia para formarse y buscar nuevas oportunidades, una experiencia con claras resonancias en la actualidad.
Entre los aspectos más destacados de la muestra se encuentra el descubrimiento de los elementos polonio y radio, la obtención del Premio Nobel de Física en 1903 y del Premio Nobel de Química en 1911. Asimismo, se incluye una recreación del laboratorio de Marie Curie mediante elementos sencillos que permiten al visitante comprender las condiciones en las que desarrolló su trabajo.
La exposición también recoge los tres viajes que realizó a España, durante los cuales visitó diversas ciudades, impartió conferencias y fue recibida en Madrid por el científico canario Blas Cabrera. El recorrido concluye con una sección dedicada a la saga Curie, la familia más galardonada en la historia de los Premios Nobel.
La comisaria Belén Yuste destacó que Marie Curie es una figura que conecta profundamente con el público y que, con esta exposición, se ha querido mostrar a la persona que subyace tras el mito y los dos premios Nobel, acercando su dimensión más humana.
Tras la inauguración de esta muestra itinerante, que llega por primera vez a Canarias, las comisarias ofrecieron una visita guiada. Durante el recorrido, incidieron en el papel de Marie Curie como mujer pionera en un ámbito históricamente masculinizado, subrayando las dificultades que tuvo que afrontar y su contribución a abrir camino a futuras generaciones de mujeres científicas.
La exposición cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las embajadas de Polonia y Francia y el Museo Curie de París, y podrá visitarse hasta el 4 de marzo.