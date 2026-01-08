‘Express Days’: vuelos de Canarias a Madrid desde 14 euros

Comenzar el año con un viaje es uno de los propósitos más habituales, y en Iberia Express lo hacen cada vez más sencillo. La aerolínea líder en las rutas entre Madrid y Canarias acaba de lanzar una nueva edición de sus Express Days, con ofertas irresistibles para arrancar el año volando.
La promoción, disponible ya en iberiaexpress.com, incluye las rutas entre Canarias y Madrid, así como los cerca de 20 destinos de Iberia Express en la península, las islas baleares e internacionales. Solo hay que reservar antes del 26 de enero para viajar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.
Con los Express Days se pueden encontrar vuelos de Canarias a Madrid con el descuento de residente ya aplicado desde 14 euros en el caso de Tenerife-Madrid y Gran Canaria-Madrid, desde 22 euros en los vuelos La Palma-Madrid, y desde 16 euros desde Fuerteventura o Lanzarote a Madrid. Se trata en todos los casos de precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
“Los Express Days se han convertido en una oportunidad excepcional para que nuestros clientes residentes en Canarias accedan a tarifas muy atractivas y planifiquen sus viajes con antelación. Es una campaña que, año tras año, nos permite estar más cerca de ellos y premiar su confianza con descuentos especiales”, destacó Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express.
Desde su hub de Madrid, la aerolínea también ofrece precios muy competitivos en el resto de sus destinos nacionales: a Sevilla desde 30 euros, a Ibiza desde 20 euros, y a Mallorca desde 16 euros.
En cuanto a los destinos internacionales, los Express Days ofrecen vuelos desde Madrid a capitales europeas como Dublín desde 29 euros, Copenhague desde 35 euros, Londres desde 30 euros, y otros como Mánchester desde 28 euros y Marrakech desde 34 euros. Todos los precios son por trayecto, comprando ida y vuelta.
Los mejores precios en el Club Express
Para beneficiarse de estas tarifas, basta con darse de alta en el Club Express a través de iberiaexpress.com, de forma totalmente gratuita. Además de dar acceso a los mejores descuentos, el Club Express permite disfrutar de promociones exclusivas y de la plataforma de entretenimiento a bordo de Iberia Express, con los últimos estrenos de cine, series, documentales y música de todos los estilos.
El Club Express cuenta ya con cerca de 2,5 millones de clientes que, a través de su perfil exclusivo en iberiaexpress.com, pueden agilizar el proceso de reserva, gestionar sus datos y preferencias, y disfrutar de un descuento asegurado en todas sus compras.
Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la low cost líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia, como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 24 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. En 2025 se ha posicionado de nuevo como la aerolínea más puntual de Europa, según la consultora Cirium.