Un grave accidente en Guía de Isora ha dejado este domingo a cuatro personas heridas de diversa consideración. El siniestro, que consistió en una colisión frontal entre dos vehículos, se produjo en el kilómetro 87 de la carretera TF-465.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso informando de un choque directo entre dos turismos con varias personas atrapadas y heridas en su interior, activando de inmediato un amplio dispositivo de emergencia.
Rescate y asistencia sanitaria
Dada la violencia del impacto, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir para liberar a uno de los afectados, que había quedado atrapado en el habitáculo de uno de los vehículos siniestrados.
Una vez rescatado, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó dos ambulancias de soporte vital básico a la zona, procedió a la valoración y estabilización de los cuatro heridos:
- Una mujer de 58 años con traumatismo moderado.
- Otra mujer con traumatismo de carácter moderado.
- Un hombre de 32 años con traumatismo moderado.
- Un cuarto varón, también con heridas de pronóstico moderado.
Todos los afectados fueron evacuados de urgencia al Hospital del Sur para continuar con las pruebas médicas necesarias.
Seguridad vial y diligencias
En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron en las tareas de regulación del tráfico, y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las causas de esta colisión frontal.