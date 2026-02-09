Ángel Víctor Torres desmonta el ‘decreto Clavijo’: “El 80% no está en la Agenda Canaria”

El debate sobre el llamado “decreto Canarias” ha vuelto al primer plano político. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este lunes que el 80% del contenido del documento presentado por el Gobierno de Canarias no figura en la Agenda Canaria, el acuerdo firmado por PSOE y Coalición Canaria y vigente hasta 2027.
Tras reunirse con el Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Torres fue tajante al diferenciar ambos textos y rechazó que puedan equipararse.
“Una cosa es la Agenda Canaria y otra el decreto”
El ministro subrayó que el documento impulsado por el Ejecutivo regional —al que se refirió como “decreto Clavijo”— no forma parte del acuerdo suscrito entre PSOE y CC. Según explicó, el texto presentado recientemente a la FECAM y a la FECAI cuenta con 35 artículos y una veintena de disposiciones adicionales, de las que solo una coincide con la Agenda Canaria: el 75% de subvención al transporte para los residentes.
“El resto es distinto”, afirmó Torres, invitando a comparar ambos documentos para comprobar que la mayoría de las medidas planteadas no están recogidas en la Agenda Canaria.
Medidas que, según el ministro, no figuran en el acuerdo
Entre los ejemplos citados, Torres mencionó que no aparece en la Agenda Canaria:
- El 60% del IRPF para La Palma hasta 2028, ya que el acuerdo vigente lo limita hasta 2027.
- El 60% del IRPF para las Islas Verdes.
- La participación de Canarias en los tributos del Estado.
- Los más de 40 millones de euros para infraestructuras educativas.
Según el ministro, estas propuestas no forman parte del documento firmado y, por tanto, no están incluidas en los compromisos asumidos entre ambas formaciones políticas.
Llamamiento a ceñirse a los acuerdos firmados
Torres insistió en que la Agenda Canaria es el marco que PSOE y CC deben cumplir hasta 2027 y recalcó que, si el Gobierno de Canarias quiere impulsar nuevas medidas, estas deben canalizarse por las vías competenciales correspondientes.
En ese sentido, se refirió a la alternativa al decreto aprobada por el PSOE en su Comité Regional del pasado fin de semana, señalando que es el texto que solicitan que el Ejecutivo autonómico lleve a su Consejo de Gobierno.
Al mismo tiempo, afirmó que el Gobierno de España seguirá tendiendo la mano a los grupos políticos con los que ha firmado acuerdos y defendió que existe un alto grado de cumplimiento de la Agenda Canaria.
Financiación autonómica: 1.100 millones más para Canarias
En relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, Torres aseguró que la propuesta defendida por el PSOE mejoraría de forma clara la financiación de Canarias, con un incremento global de 1.100 millones de euros anuales.
De esa cantidad, explicó que:
- 660 millones corresponderían al sistema de financiación autonómica.
- 550 millones al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
El ministro recordó que el FCI existe desde hace décadas y que Canarias ha ejecutado históricamente el 100% de los fondos asignados, destinándolos tanto a gasto corriente como a inversiones en áreas como sanidad, educación, vivienda, infraestructuras hidráulicas, promoción turística y políticas sociales.
Finalmente, detalló que el aumento del FCI se debe a una mayor aportación del Estado y señaló que la propuesta deberá debatirse en una comisión bilateral con las comunidades autónomas y volver posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para su aprobación definitiva.