Atropello grave en Candelaria: un hombre hospitalizado con un fuerte traumatismo tras un accidente en la calle Guanches

Un hombre de 42 años ha resultado herido de carácter grave este viernes, 13 de febrero de 2026, tras ser víctima de un atropello en el municipio de Candelaria, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente tuvo lugar en la calle Guanches de la Virgen de la Candelaria a las 07:11 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que una persona había sido atropellada en esta vía del sureste de la Isla.
Trasladado en estado grave al hospital
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada para asistir al afectado.
A su llegada, el personal sanitario comprobó que el varón presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave. Tras ser estabilizado en el lugar del suceso, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Policía Local instruye el atestado
La Policía Local también acudió al lugar del atropello y se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.
El Centro Coordinador de Emergencias activó los recursos necesarios tras recibir la alerta y coordinó la intervención de los servicios sanitarios y policiales que participaron en la asistencia al herido.