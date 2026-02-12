Bolina Teatro de Títeres recibe un premio por su canal ‘Bambloo TV’

El canal Bambloo TV, de la compañía canaria Bolina Teatro de Títeres, ha obtenido el Premio Kidfestival al Mejor Proyecto Educativo en el II Festival Internacional de Creadores de Contenido para la Infancia y la Juventud, cuyos galardones se entregaron en Marbella. El jurado valoró el compromiso del proyecto con la infancia, así como su capacidad para adaptarse al entorno digital sin renunciar a su esencia creativa.
María Mayoral, directora de la compañía Bolina, que fundó hace más de 35 años, recogió junto a la actriz Arely Afonso el galardón con el que se reconoce la propuesta de Bambloo TV, el canal en streaming para la infancia accesible desde cualquier dispositivo. “La innovación y la actualización constante son la clave de nuestra evolución. Este premio confirma que nuestra apuesta por una plataforma de títeres independiente y educativa ha sido el camino correcto”, señaló María Mayoral.