Canarias Sin Deuda logra una nueva oportunidad para un canario en situación de insolvencia tras un accidente y un divorcio

Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, Jonathan González, que llegó a acumular más de 57.000 euros de deuda, ha recuperado su estabilidad económica. En los últimos años había tenido que recurrir a diversos préstamos para pagar deudas anteriores y hacer frente a nuevos gastos de su día a día. Al no poder costear las cuotas a tiempo, entró en un bucle de endeudamiento y recurrió, en última instancia, a este mecanismo legal.
Jonathan González, residente en Guía de Isora, ha sido un trabajador constante y siempre había hecho frente a sus pagos. Tras su divorcio, tuvo que hacerse cargo en solitario de las deudas que fueron contrayendo su excónyuge y él. El origen de la insolvencia, explica, “es consecuencia de una serie de eventos desafortunados”. Esta misma circunstancia, la acumulación de deudas debido a gastos nuevos e imprevistos está detrás de muchos de los casos de insolvencia que tienen que recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad.
Ante esta situación, intentó llegar a acuerdos de refinanciación para poder seguir afrontando los pagos, llegando incluso a perder su vivienda en el procedimiento.
En julio de 2022, su situación se hizo insostenible, ya que sufrió un accidente de tráfico que tuvo como consecuencia una fractura y dos operaciones. Durante el año y medio que estuvo de baja, perdió una parte importante de sus ingresos y, para seguir pagando sus préstamos, se endeudó aún más. Pidió ayuda a familiares y agotó todos sus ahorros hasta llegar a una situación de impago que le llevó a buscar una solución en la Ley de Segunda Oportunidad.
“He tenido que recurrir a Canarias Sin Deuda que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mis 42 años”, apunta Jonathan González. Tras asegurar que el procedimiento lo ha vivido con miedo y ansiedad, reconoce la importancia de contar con asesoramiento experto: “Canarias sin deuda tiene un equipo maravilloso, que te asesora y resuelve cualquier duda. Sinceramente, ha sido lo mejor que me ha pasado”, afirma al conocer que su deuda ha sido cancelada y tiene ahora una segunda oportunidad.
Desde Canarias Sin Deuda recomiendan informarse muy bien antes de buscar soluciones en préstamos fáciles que pueden terminar de desestabilizar economías que ya están muy ajustadas. Entre los requisitos a cumplir para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad figuran tener más de un acreedor, no tener antecedentes penales por delitos económicos, ser deudor de buena fe o no tener sanciones muy graves o graves con Seguridad Social o Hacienda.
Sobre Sin Deuda Group
Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.
Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de más de 95 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España.