Carlos Giner, nuevo director de Moeve en Canarias

Moeve ha anunciado el nombramiento de Carlos Giner como director de la compañía en Canarias, asumiendo la representación institucional de Moeve en el Archipiélago. Para ello, actuará como interlocutor estratégico de referencia de la compañía en las Islas, impulsando la coordinación interna y buscando fortalecer alianzas público-privadas que faciliten la descarbonización de la compañía y de sus clientes.
Este nombramiento refuerza la estrategia de crecimiento y liderazgo de Moeve en el Archipiélago canario. En palabras de Carlos Giner, “asumo con energía e ilusión este reto en un territorio que es clave en la historia y el futuro de nuestra compañía. Afronto esta etapa con el ánimo de contribuir a que Canarias sea un referente en nuevas formas de movilidad más sostenibles e innovadoras, trabajando en alianzas que ayuden a transformar la movilidad por tierra, mar y aire, y a acelerar la transición energética desde el propio territorio”.
Carlos Giner, licenciado en Administración de Empresas y en Estudios Empresariales por la Universidad de Gales y la Universidad de Valencia, respectivamente, cuenta con 34 años de experiencia en empresas energéticas, 14 de ellos en Moeve. Desde su incorporación a la compañía en 2012, Giner ha desempeñado diversos puestos directivos, como director de Lubricantes, Aceites Base y Ceras de Parafina, así como director de Bunker y Trading de Productos. En su último rol, lideraba las soluciones de descarbonización para clientes estratégicos.
Moeve es una compañía internacional, formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles, cuya ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar su descarbonización y la de sus clientes.
Tras más de 90 años siendo un referente del sector energético como Cepsa, en octubre de 2024 lanzó su nueva marca, Moeve, que refleja la aceleración de su transformación para liderar la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación, y la producción de productos químicos sostenibles. Asimismo, la compañía está desarrollando una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible.
A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo, garantizando el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro.