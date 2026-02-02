cultura

Dorothée Munyaneza protagoniza en TEA la nueva cita de ‘Por Asalto’

La actividad de esta semana del programa de artes vivas del museo capitalino, que versa sobre la alegría como forma de resistencia, se completa con una ‘performance’ de la artista
La artista Dorothée Munyaneza. / DA
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra esta semana un taller creativo y una performance a cargo de Dorothée Munyaneza. La alegría como forma de resistencia es el título de esta actividad que tendrá lugar el jueves y el viernes, de 16.00 a 20.00 horas. En el taller, que forma parte del programa público de artes vivas Por Asalto, la artista busca que la voz y el cuerpo de las personas participantes entren en conversación entre sí. Además, el sábado ofrecerá (18.00 horas) la performance a capella, donde Munyaneza llenará los ámbitos del museo con los cantos que la mueven y la constituyen, dando voz y cuerpo a aquellos que no son escuchados.

Las personas interesadas en asistir al taller, que es gratuito y se impartirá en inglés, deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a porasalto.corporalidadesyaccion@gmail.com. La entrada para ver la performance es libre.

“Quiero que pongamos el foco en el gesto dentro del cuerpo en transformación. El cuerpo que sacude la violencia y la expulsa hacia fuera, por el techo. Veo cuerpos marchando, alzándose, impulsados hacia la alegría. Oigo cantos, oigo música, oigo lenguas que nos recuerdan que somos dignas y dignos, que estamos vivas y vivos y conectadas y conectados”, explica Dorothée Munyaneza, quien señala que el taller “es una invitación a una práctica multidisciplinar”.

En a capella, Dorothée Munyaneza, impulsada por una sola voz que se hace eco de una multitud de otras, susurra relatos indispensables, que hacen aflorar memorias enterradas y despliegan la extraordinaria fuerza motriz y transformadora de lo colectivo. A partir de cantos ruandeses y otros repertorios interpretados en varias lenguas, va tejiendo con fuerza y delicadeza el precioso tejido que vincula lo ausente y lo presente, el pasado y el futuro.

