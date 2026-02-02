Dorothée Munyaneza protagoniza en TEA la nueva cita de ‘Por Asalto’

TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra esta semana un taller creativo y una performance a cargo de Dorothée Munyaneza. La alegría como forma de resistencia es el título de esta actividad que tendrá lugar el jueves y el viernes, de 16.00 a 20.00 horas. En el taller, que forma parte del programa público de artes vivas Por Asalto, la artista busca que la voz y el cuerpo de las personas participantes entren en conversación entre sí. Además, el sábado ofrecerá (18.00 horas) la performance a capella, donde Munyaneza llenará los ámbitos del museo con los cantos que la mueven y la constituyen, dando voz y cuerpo a aquellos que no son escuchados.
Las personas interesadas en asistir al taller, que es gratuito y se impartirá en inglés, deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a porasalto.corporalidadesyaccion@gmail.com. La entrada para ver la performance es libre.
“Quiero que pongamos el foco en el gesto dentro del cuerpo en transformación. El cuerpo que sacude la violencia y la expulsa hacia fuera, por el techo. Veo cuerpos marchando, alzándose, impulsados hacia la alegría. Oigo cantos, oigo música, oigo lenguas que nos recuerdan que somos dignas y dignos, que estamos vivas y vivos y conectadas y conectados”, explica Dorothée Munyaneza, quien señala que el taller “es una invitación a una práctica multidisciplinar”.
En a capella, Dorothée Munyaneza, impulsada por una sola voz que se hace eco de una multitud de otras, susurra relatos indispensables, que hacen aflorar memorias enterradas y despliegan la extraordinaria fuerza motriz y transformadora de lo colectivo. A partir de cantos ruandeses y otros repertorios interpretados en varias lenguas, va tejiendo con fuerza y delicadeza el precioso tejido que vincula lo ausente y lo presente, el pasado y el futuro.