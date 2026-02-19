El Espacio La Granja alberga el día 26 el inicio de los actos en torno a la vida y la obra de Alfonso García-Ramos

Las Islas conmemoran este sábado, como cada 21 de febrero, el Día de las Letras Canarias, una iniciativa dedicada a reconocer a figuras relevantes de la literatura del Archipiélago. La edición de 2026 está dedicada a Alfonso García-Ramos (Santa Cruz de Tenerife, 1930-La Laguna, 1980), escritor, periodista y gestor cultural cuya obra y compromiso intelectual fueron decisivos en la renovación de la narrativa isleña y en la defensa de la cultura y la libertad durante décadas clave de la historia reciente. Con ello se busca poner en valor una trayectoria que entrelazó literatura, periodismo, pensamiento crítico y un profundo compromiso cultural con Canarias.
La efeméride se prolongará todo el año con una programación que profundizará en la figura humana y creativa del autor. La primera cita será el acto institucional del próximo jueves, 26 de febrero (19.00 horas), en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. La dirección escénica correrá a cargo de Clapso Producciones, que estrenará el espectáculo literario Chantecler, seudónimo improvisado, con el que iniciará una gira por varias islas.
PUBLICACIONES
El Día de las Letras Canarias se celebra cada 21 de febrero desde 2006, coincidiendo con el aniversario de la muerte de José de Viera y Clavijo (Los Realejos, 1731-Las Palmas de Gran Canaria, 1813). Uno de los ejes de este año consistirá en proyectos para volver a poner en circulación la obra esencial de Alfonso García-Ramos, combinando publicaciones propias con ediciones en colaboración con las editoriales que poseen los derechos de sus textos.
Entre estas acciones figura la publicación de una antología con piezas representativas de su producción literaria, acompañadas de una biografía y de una selección de fragmentos de sus principales novelas, así como una aproximación a su doble faceta de escritor y periodista.
También se llevarán a cabo reediciones revisadas, corregidas y ampliadas de algunas de sus obras más relevantes, entre ellas Teneyda y otros relatos, Guad y Tristeza sobre un caballo blanco. Estas publicaciones serán presentadas por especialistas en distintos municipios del Archipiélago y estarán disponibles tanto en las carpas institucionales de las ferias del libro de Canarias como en la red de bibliotecas públicas del Estado.
Además, el programa contempla otras acciones culturales y de difusión. Entre ellas, la presentación y publicación de la digitalización del diario La Tarde durante la etapa en la que estuvo dirigido por Alfonso García-Ramos. Este proyecto, liderado por el Gobierno de Canarias, permitirá la consulta pública de dicho periódico, así como el acceso a la producción periodística del autor.
La agenda incluye también la grabación y publicación de varios pódcast dedicados a Alfonso García-Ramos, así como la organización de un ciclo de conferencias -en formato presencial y virtual- centrado en su legado literario e intelectual. Por último, se editarán materiales divulgativos en distintos soportes publicitarios y espacios culturales con el objetivo de difundir y poner en valor la figura del escritor.
NARRATIVA
La programación incluye, de igual modo, unas jornadas dedicadas a la narrativa en Canarias, dirigidas al público general y, de manera especial, al alumnado de Filología de las dos universidades públicas de las Islas. Con el objetivo de reforzar la presencia del autor en el ámbito educativo, se elaborarán unidades didácticas específicas destinadas al alumnado de Enseñanza Secundaria de Canarias, centradas en distintos aspectos de su obra literaria y periodística.