El humor sanador de Paz Padilla llega este domingo a ‘Una mala noche’

Tras varias semanas de ausencia debido a la programación especial de Carnaval, el late night Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, regresa este domingo a Televisión Canaria con una nueva entrega que promete emociones, risas y grandes momentos. En esta ocasión, el programa recibe a la actriz, presentadora y humorista Paz Padilla, quien acude para compartir su faceta como conferenciante motivacional.
A través de su charla Reinventarse no es gerundio (aunque debería), Padilla invita a reflexionar sobre la superación personal, la gestión emocional y la aceptación de la muerte desde el humor y la resiliencia, temas que se integran en un episodio bajo el leitmotiv Guerra y Paz. Será a partir de las 23.55 horas.
El espacio contará con la participación de los colaboradores Carmen Cabeza, Jorge Galván, Rosario Pardo y Roberto Kamphoff, que aportarán su toque de humor en sketches, juegos y situaciones improvisadas. La noche se completa con una nueva entrega del Talent Chou, que conduce Ninfa, donde dos artistas mostrarán su talento en el canto y la magia.