El PSOE alerta del colapso del Gobierno de Canarias en la gestión de las ayudas energéticas

El PSOE Canarias han advertido que mientras el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular “mira a Madrid”, en Canarias se les acumulan “los millones sin ejecutar”, fruto de su mala gestión. El último ejemplo de ello es la ‘Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias’, cofinanciada con fondos europeos, y con al menos 120 millones de euros en riesgo de perderse.
La denuncia fue realizada este jueves en rueda de prensa por la secretaria de Organización y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro; la diputada y secretaria regional de Lucha contra el Cambio Climático, Alicia Vanoostende; y el senador autonómico José Antonio Valbuena.
“La transición ecológica no es una opción ideológica; es una obligación histórica. Canarias, por su condición ultraperiférica y vulnerable, debería estar liderando esta transformación”, señalaron. Sin embargo, los datos reflejan una ejecución claramente insuficiente: el Ejecutivo de Canarias solo ha ejecutado alrededor del 24 % de sus fondos energéticos, y de los 628 millones de euros disponibles, apenas 154 millones han llegado efectivamente a la ciudadanía, empresas y a las administraciones locales.
Esta baja ejecución implica que miles de beneficiarios siguen esperando ayudas ya concedidas. En el programa de Autoconsumo Renovable y Almacenamiento, muchos expedientes han sido aprobados, pero solo una parte minoritaria ha sido abonada. En movilidad eléctrica, el Plan MOVES III la situación es similar: cerca de un 80 % de concesiones, pero el pago efectivo apenas supera el 20 %.
“Estos datos no son cifras abstractas: son familias que adelantaron dinero, autónomos que solicitaron créditos y empresas que confiaron en la Administración”, subrayaron, recordando que estas ayudas deben estar pagadas, justificadas y certificadas antes de agosto de 2026, plazo límite establecido por la normativa europea.
De no cumplirse estos plazos, Canarias podría verse obligada a devolver fondos no ejecutados. Para los socialistas, este escenario explica que el consejero del área, Mariano Hernández Zapata, del PP, esté hablando ya de una ampliación del periodo de justificación, una opción que consideran “difícilmente viable” dado el marco regulatorio y el margen de tiempo.
“Estamos ante un fracaso de gestión con consecuencias graves para el presente y el futuro energético de Canarias. No solo se pierden fondos: se pierden oportunidades, tiempo y credibilidad”, señalaron.
Vanoostende informó que ha solicitado la comparecencia del consejero de Transición Ecológica en la sesión parlamentaria de la próxima semana para que dé las oportunas explicaciones. Por su parte, Valbuena ha señalado que, a través del Senado, ha pedido al Gobierno de España toda la información sobre la gestión de estos fondos para la descarbonización de Canarias. “Estamos de nuevo ante un fraude en la gestión que, desgraciadamente, pagamos todos los canarios y las Canarias”, ha insistido Fierro.