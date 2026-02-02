¡Esto es Histórico! se instala en la Villa de La Orotava entre el 13 y el 15 de marzo

La Historia no siempre hay que buscarla en los libros, en los legajos o en las vitrinas de los museos. En ocasiones se encuentra en la plaza, se sienta a conversar, se deja hojear y escuchar. Eso es lo que volverá a ocurrir el próximo mes en La Orotava con la llegada de ¡Esto es Histórico!, el Festival de Literatura y Divulgación Histórica, que en su cuarta edición volverá a convertir al municipio en un punto de encuentro para lectores, investigadores y, en suma, para todas aquellas personas amantes de adentrarse en el pasado.
UNA AGENDA AMPLIA Y DIVERSA
Del 13 al 15 de marzo, la plaza de la Constitución albergará de nuevo esta celebración de la palabra y la memoria. Durante tres jornadas se sucederán las presentaciones de libros, las rutas históricas, los talleres y las actividades para escolares y familias, conformando un programa pensado para todos los públicos y con el objetivo de mostrar, una vez más, que la Historia, bien narrada, nunca resulta aburrida.
Desde su nacimiento en 2023, el Festival de Literatura y Divulgación Histórica ha ido experimentado un crecimiento tan constante como lleno de ilusión para sus artífices. Lo que comenzó como una apuesta se ha venido consolidando como una de las citas de referencia en el ámbito de la difusión de la Historia en Canarias, hasta el punto de contar en esta nueva entrega con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, además del respaldo institucional del Ayuntamiento de La Orotava y también del Gobierno de Canarias.
Bajo la dirección de la gestora cultural Emilia Vié y con el impulso de Atlántida Cultural, ¡Esto es Histórico! reunirá este año a un destacado elenco de autores e investigadores invitados, como Gregorio Sosa; Ignacio Martín Lerma; Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista; Marga Sánchez Romero; Tito Vivas; Daniel Corpas; Jesús Barranco; Lucía Chacón; José Antonio Lucero; Luis Castañeda, Carmen Blanco Sanjurjo y María del Mar Rodríguez. Todos ellos dialogarán con el público, firmarán ejemplares de sus obras y compartirán historias que contribuyen a entender quiénes fuimos y quiénes somos.
CENTROS EDUCATIVOS
Pero el IV Festival de Literatura y Divulgación Histórica va a ir más ella de su ubicación principal. Como un relato que se expande, ¡Esto es Histórico! entra también en las aulas de los centros de enseñanza de Primaria y Secundaria, llevando la arqueología, la historia local o disciplinas menos conocidas, pero también llenas de interés, como es el caso de la heráldica, a los más jóvenes, con el objetivo de contribuir a sembrar la curiosidad, el amor por la lectura y el conocimiento desde edades tempranas.
El programa de esta nueva edición se ha concebido como una fiesta literaria. Las charlas, los talleres, las rutas guiadas y teatralizadas, así como los encuentros con autores, pretenden convertir cada jornada en una experiencia completa. El mensaje que subyace en todas sus actividades es claro: la Historia no es distante ni gris; todo depende de cómo se cuente.
Como novedad, el festival abre este año un espacio dedicado a la literatura fantástica, entendida como una forma creativa de reinterpretar el pasado y de la que beben muchas de las narrativas contemporáneas más populares, desde sagas literarias hasta series que han marcado a varias generaciones.
HERMANAMIENTO
Desde su segunda edición, ¡Esto es Histórico! mantiene un hermanamiento con Compostela Histórica, un vínculo con Galicia que este año se amplía con la incorporación de la Región de Murcia. Estos lazos funcionan como puentes de ida y vuelta: intercambio de autores, de ideas y de miradas sobre la divulgación histórica, enriqueciendo las programaciones presentes y futuras. Porque, en cualquier caso, la Historia también es eso: una conversación abierta que cruza tanto territorios como generaciones.