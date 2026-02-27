Estrenos para despedir febrero en los cines

El mes se cierra en la gran pantalla con títulos tan esperados como la séptima entrega de la saga Scream y Los miserables. El origen, así como la película rodada en Canarias Islas, la animada Scarlet o el documental de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley, entre otros.
El fenómeno cinematográfico de la semana llega con Scream 7, el esperado regreso de la franquicia que redefinió el cine de terror y que vuelve a reunir a Neve Campbell y Courteney Cox, esta vez bajo la dirección de Kevin Williamson. Esta nueva entrega promete un homenaje a los orígenes del slasher con una historia cargada de tensión, nostalgia y los sustos marca de la casa. En Scream 7, Ghostface vuelve a sembrar el pánico cuando la hija de Sidney Prescott se convierte en su nuevo objetivo, forzando a la heroína a enfrentarse a los fantasmas de su pasado.
También irrumpe en la cartelera Los miserables. El origen, la nueva película de Éric Besnard que revisita el clásico de Víctor Hugo desde una mirada íntima y humana. Con Grégory Gadebois como Jean Valjean, la cinta explora los orígenes del célebre protagonista antes de convertirse en símbolo de redención y justicia. Ambientada en la Francia de 1815, recrea las 150 primeras páginas de la novela, centrándose en el momento en el que Valjean sale de prisión, enfrentándose al rechazo social y a una inesperada oportunidad de perdón que podría cambiar su destino.
Rodada en Canarias
Islas marca el triunfal regreso de Ana Belén al cine como protagonista tras dos décadas, en un drama intimista de Marina Seresesky rodado íntegramente en Tenerife. Con toques de humor negro, explora la soledad, el olvido y la inmigración en Canarias desde un hotel decadente junto al mar. Ana Belén es Amparo, una actriz sola y arruinada que planea acabar con su vida en el mismo lugar donde rodó una de sus películas, cuando se cruza con un joven tan atormentado como ella, interpretado por Manu Vega.
Animación japonesa
Scarlet, la nueva apuesta de animación del director nominado al Óscar Mamoru Hosoda, promete una aventura épica que mezcla fantasía medieval y viajes entre mundos. Con su sello visual inconfundible, plantea una conmovedora historia de acción y emociones donde el tiempo y el destino se ponen en juego. La trama sigue a una princesa guerrera que busca vengar a su padre, pero un encuentro en el “Otromundo” con un joven del presente la obliga a elegir entre odio y redención.
Elvis Presley in Concert
Además, Epic: Elvis Presley in Concert toma las salas españolas como la nueva propuesta audiovisual de Baz Luhrmann, mucho más que un documental gracias a su material inédito del Rey del Rock. Una inmersión total en la energía de sus shows en Las Vegas y la gira de los 70, restaurada con revelaciones personales que dan vida al mito.
Otros estrenos
Yann Gozlan vuelve a tensar los nervios del espectador con La residencIA, titulada originalmente Dalloway, un thriller psicológico que explora los límites entre la creatividad, la paranoia y el control tecnológico. Protagonizada por Cécile de France, llega a los cines con una inquietante reflexión sobre el poder de la inteligencia artificial en el proceso artístico.
También se estrena Manas, de la directora Marianna Brennand, justo a tiempo de los Premios Goya, a los que se encuentra nominada en la categoría de mejor película iberoamericana. El filme aborda el abuso sexual y la violencia patriarcal en la isla de Marajó, Brasil, a través de la historia de Tielle, quien atraviesa la adolescencia en la selva amazónica.
Reestreno de El renacido
Cabe también destacar el regreso a la gran pantalla del filme ganador de tres premios ÓscarEl renacido, con motivo de su décimo aniversario. Será un reestreno limitado en cines españoles este sábado y el domingo, 1 de marzo. Esta cita llega en un momento en el que Leonardo DiCaprio vuelve a estar en la carrera de premios gracias a Una batalla tras otra, por la que ha sumado una nueva nominación a los premios de la Academia de Hollywood como actor.