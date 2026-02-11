El Gobierno confirma la ayuda de 200 euros al mes por hijo: más de un millón de niños saldría de la pobreza en España

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, un documento que marca 100 objetivos prioritarios para los próximos años.
Entre ellos destaca una medida de alto impacto: la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años.
La propuesta ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Una ayuda para el 100% de las familias
Según fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy, el objetivo es que la prestación llegue a todas las familias, sin distinción de renta.
La implantación podría ser gradual.
El ministro ha defendido que su impacto sería “extraordinario” para la sociedad española y un paso decisivo para reforzar el Estado de Bienestar.
El impacto en la pobreza infantil
Un estudio de UNICEF presentado en noviembre de 2025 señala que una prestación de 200 euros mensuales podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales.
Eso supondría sacar de esta situación a más de 500.000 menores en España.
Incluso una ayuda de 100 euros mensuales tendría efectos relevantes, reduciendo la pobreza en cientos de miles de niños y adolescentes.
Más metas sociales hasta 2030
La estrategia incluye otros compromisos clave:
- Reducir un 10% la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope).
- Disminuir la brecha salarial de género al 10%.
- Triplicar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar el 5% de alquiler social.
- Digitalizar el 100% de los trámites de extranjería.
- Reducir el abandono escolar temprano al 9%.
También fija objetivos en transición energética, turismo sostenible y economía social.
¿Cuándo entrará en vigor?
Aunque la prestación figura ya en la estrategia oficial, no cuenta aún con presupuesto asignado.
Al tratarse de una hoja de ruta, deberá desarrollarse normativamente y dotarse económicamente en futuras cuentas públicas.
El Ejecutivo marca así la dirección política. La aprobación definitiva dependerá de los próximos Presupuestos Generales del Estado.