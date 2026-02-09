Graciliana Montelongo Amador expone en el Castillo de San Felipe ‘Desde el MUNA al Castillo 28º Norte’

El Espacio Cultural Castillo de San Felipe, en Puerto de la Cruz, muestra hasta el 26 de febrero Desde el MUNA al Castillo 28º Norte, una exposición de la artista Graciliana Montelongo Amador que se puede visitar de martes a sábado, en horario de 10.00 a 16.00 horas.
Graciliana Montelongo es una artista comprometida. Una observadora sensible que usa el arte para comunicar lo que sucede a su alrededor, reflejando emociones que conectan con el público de una manera elegante y sincera. En este recorrido no solo muestra obras, sino que activa un espacio vivo donde las personas se convierten en protagonistas, aportando sus impresiones y emociones.
Sus trabajos evidencian un universo personal en el que confluyen años de creación y dedicación constante. El visitante podrá descubrir una colección diversa entre lo real y lo imaginario, resultado de una mente siempre en proceso creativo, con el deseo de expresar un sentimiento. Es una experiencia que celebra la necesidad de mirar más allá de las condiciones establecidas. A través de su obra, ayuda a crear memoria perpetua de aquello que necesita ser contado y recordado.