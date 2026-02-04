La Laguna Tenerife cae en Gran Canaria trasun muy mal tercer cuarto (72-70)

La Laguna Tenerife cayó en la pista del Dreamland Gran Canaria en el primer duelo canario de la historia de la Basketball Champions League por 72-70.
Un fatal tercer cuarto decidió el duelo gracias a un parcial de 25-11 y, para colmo de males para La Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas cayó lesionado a la espera de conocer el alcance.
Buen inicio de La Laguna Tenerife
La Laguna Tenerife comenzó con un 0-8 provocando las primeras dudas en el Gran Canaria que, pese a todo, supo reaccionar (7-10).
Comenzaron algunos minutos en los que los errores de ambos equipos se impusieron a sus aciertos. En ese ritmo de partido, La Laguna Tenerife se encontraba cómoda, sabiendo que, agarrándose a Marcelinho, todo era más sencillo (13-20).
Con 18-22 se llegó al final de la primera manga.
El Canarias se distancia
El poderío de Shermadini en la zona obligó a Lakovic a parar el partido con cuatro minutos disputados de la segunda manfa (25-31).
Los de Vidorreta se fueron al 25-34 antes de comenzar con un dominio absoluto ante un Granca impotente (29-42).
En diez minutos el parcial había sido de 16-22 pero, lo que era más importante, los aurinegros habían logrado imponer una diferencia aún mayor en cuanto a sensaciones.
Con casi un 61% en tiros de campo y superando al Granca en todos los aspectos del juego, el Canarias comenzaba a enseñar los dientes.
Todo se viene abajo
Tras ir perdiendo por 17 tantos, el Gran Canaria respondió situándose a solo 8 (41-49), obligando a Vidorreta a parar el partido. En pocos minutos los amarillos habían enseñado los dientes.
El parcial era de 9-0, pero llegó a ser de 11-0 (43-49) en el cuarto, el marcador era de 14-5 para los de Jaka Lakovic. Las cosas fueron de mal en peor para La Laguna Tenerife. El parcial seguía creciendo (21-7) para el 50-51.
Marcelinho Huertas tuvo que abandonar la pita con poco más de un minuto por jugarse.
Con 54-55 se llegó al final del cuarto. El 11 a 3 en rebotes y el parcial de 25 era demoledor. La Laguna Tenerife se lo iba a jugar todo en los últimos diez minutos.
Sentencia local
El Gran Canaria se puso por primera vez por delante en el marcador en el primer ataque del último acto 57-55.
La Laguna Tenerife estaba anulado. No tenía acierto en ataque y en defensa sufría pero, en el peor momento, Van Beck puso el 61-58 desde el triple antes de que respondieran los locales (64-58).
El Canarias apretaba los dientes (64-62) para comenzar una serie de minutos con muchos errores y rentas muy cortas.
El Gran Canaria no perdonaría, logrando la victoria por 72-70.