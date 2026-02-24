HiperDino genera un ahorro anual de 78 millones de euros a sus clientes

HiperDino se ha consolidado un año más como la cadena de alimentación líder en ofrecer a sus clientes los mejores precios de Canarias. Así, la cadena de supermercados generó un ahorro el pasado año 2025 de 78 millones de euros a sus clientes, gracias a las distintas ofertas quincenales, mensuales y a los pelotazos que lanzó durante los pasados doce meses.
Por enseña, las tiendas HiperDino y las SuperDino fueron las que impactaron en un mayor ahorro en la cesta de la compra de sus clientes, de 43,4 millones de euros en el caso del primer grupo de establecimientos y de 29,8 millones de euros, en el caso del segundo. Para el director de Pricing de HiperDino, José Manuel Acosta “estos datos son la constatación del enorme esfuerzo y del compromiso de nuestro grupo por ofrecer una cesta de la compra accesible, con una variedad de productos excelente que abarca a todas las economías domésticas y, especialmente, refleja la realidad de nuestra cadena por seguir manteniendo los mejores precios de Canarias, gracias a la labor que realiza entre otros el departamento de pricing que estudia, analiza y regula los precios para que el resultado final en la cesta de la compra de nuestro cliente sea el de adquirir un producto con el mejor precio”.
Por tipología de referencias, el aceite; la carne de vacuno; los productos en bandeja de la sección de frutería y los detergentes fueron los que supusieron un mayor ahorro en las cesta de la compra de los clientes de HiperDino. En el caso del aceite, éste fue de 7 millones de euros y en el caso de los detergentes el ahorro fue de 4,1 millones de euros. Destacaron en ventas y, por consiguiente en ahorro el Ariel 60 lavados y el Lucil gel activo 42 lavados.
Los frescos, productos de calidad y al mejor precio en HiperDino
Entre el listado de referencias que mayor ahorro supuso en la cesta de la compra de los clientes HiperDino también destacan los de la sección de frescos de la cadena de supermercados, “una de las principales enseñas de nuestras tiendas que se esfuerza por mantener un servicio personalizado y directo con el cliente, con carnicería, pescadería y fruteria, con productos frescos de primera calidad y en su mayoría de origen local”, ha explicado Acosta quien ha detallado que en el caso de la carne de vacuno, su comercialización supuso un ahorro de 4,5 millones de euros, destacando la venta del filete de novillo babilla que generó un ahorro de cerca de 2 millones de euros y el de encrecot de novillo que fue de 1,6 millones de euros. Por su parte, en cuanto frutería, el ahorro de los packs en bandeja que ofrece HiperDino, éste ascendió a 4 millones de euros, destacando como producto con mayor venta, las fresas en tarrina de 500 gramos.