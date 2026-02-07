Jacob Collier actúa este verano en Gran Canaria y Tenerife con el XXXV Canarias Jazz & Más

El XXXV Festival Internacional Canarias Jazz & Más incluirá dos conciertos del músico británico Jacob Collier (Londres, 1994) con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), que estará dirigida por Suzie Collier, que ya colaboraron en la pasada edición en el concierto de Take 6. Las actuaciones se llevarán a cabo en el Auditorio Alfredo Kraus y en el Auditorio de Tenerife, que además coproducen estas dos citas. Las entradas se podrán adquirir a partir del 27 de febrero en los canales de venta habituales de ambos recintos.
Collier, ganador de siete premios Grammy, fue el primer músico británico en ganar al menos uno de estos galardones por cada uno de sus primeros cuatro álbumes. Se estrenó en el palmarés de los Grammy en 2017, con apenas 21 años. Collier ya estuvo en el Canarias Jazz & Más, precisamente, en la edición de ese año, ofreciendo dos conciertos (Teatro Leal y Teatro Guiniguada) que se saldaron con éxito de crítica y público, además de con dos llenos. En aquella ocasión actuó solo, pero esta vez le acompaña la OFGC, gracias al acuerdo de colaboración alcanzado con su fundación.
‘FASTEN UP’
El festival va a contar también con Yellowjackets, cuarteto estadounidense fundado en 1980 y con casi 30 referencias discográficas, ganador de dos Premios Grammy y 17 nominaciones, la última este mismo año con su disco Fasten Up. Formada por Russell Ferrante (piano y sintetizadores), Bob Mintzer (vientos), Will Kennedy (batería) y Dane Alderson (bajo), en sus 43 años de historia Yellowjackets ha realizado innumerables giras y disfrutado del reconocimiento de la crítica y el éxito en todo el mundo.
Yellowjackets se formaron a finales de la década de 1970 como banda de acompañamiento del guitarrista Robben Ford. Grabaron su primer álbum juntos en 1980. Poco después de esa grabación, Ford decidió separarse y tomar una dirección musical diferente. Como resultado, se formaron los Yellowjackets actuales. Desde entonces, y con la incorporación de Bob Mintzer, han ganado y mantenido su protagonismo como uno de los grupos de jazz más influyentes y queridos. Sin dejar de estar a la altura de los retos que supone la adaptación, los Yellowjackets actuales han mantenido una calidad musical alta, que no sorprende a nadie que conozca a la banda y su música.
También está confirmada la presencia del pianista y compositor armenio Tigran Hamasyan, que acaba de publicar nuevo disco, Manifeste. Hamasyan está considerado uno de los pianistas y compositores de jazz y rock más destacados y singulares de su generación.
IMPROVISACIÓN
Virtuoso del piano con un gran poderío rítmico, fusiona la improvisación jazzística y el rock progresivo con la rica música folclórica de su Armenia natal. Además de los premios y el reconocimiento de la crítica, Hamasyan se ha ganado un público fiel en todo el mundo, así como los elogios de Herbie Hancock, Brad Mehldau y el difunto Chick Corea.
Con combinaciones de jazz, minimalismo, electrónica, folk y elementos de composición, Hamasyan y sus colaboradores recorren extensiones musicales marcadas por ritmos intensos, voces etéreas, un piano impecable y melodías antiguas.
Asimismo, este año participa en el festival Lucía Rey, como ganadora de los premios de la Plataforma Jazz España 2026/2027. Rey es una artista polifacética, pianista y compositora salida del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tras completar sus estudios de música moderna y jazz, continuó su formación en Cuba y Nueva York.