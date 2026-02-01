La 1 lidera enero como cadena pública en Canarias con un 7,6% de share

Que el cambio que ha experimentado RTVE en el último año ha sacudido el tablero audiovisual español es un hecho que ya nadie pone en duda. La pública ha arriesgado y la audiencia la ha seguido. También en Canarias, donde La 1 fue la cadena pública más vista durante siete meses consecutivos en 2025. Ahora con el nuevo año, los buenos datos continúan.
A nivel nacional, La 1 cierra su mejor mes de enero de los últimos 14 años con un 12,2 de cuota de pantalla. Lidera la madrugada, la mañana y la tarde, y se consolida como la opción favorita en los grupos de entre 13 y 64 años.
Uno de los territorios donde se afianza como la cadena pública favorita de los telespectadores es Canarias. En las Islas La 1 cierra el mes con un 7.6% de cuota de pantalla, convirtiéndose así en la cadena pública más vista y en la tercera más seguida de las Islas, por detrás de Antena 3 y Telecinco.
La buena marcha de la cadena se ha traducido en el impulso de espacios como el Telecanarias. El pasado sábado 3 de enero, día de la invasión de Venezuela, el TC lideró su franja de emisión con un 21,3% de share. Una cuota que subió hasta el 27,1% entre el público de entre 45 y 64 años.
Asimismo, los Telecanarias han logrado en enero superar en varias ediciones los 30 mil espectadores de media y el 15% de cuota de pantalla.
A los programas buques insignia de la Casa, como Tenderte, Somos 8 y Cerca de Ti, se ha sumado este mes de enero Con plumas y a lo loco, un espacio de Carnaval conducido por Roberto Herrera y Nayra Santana que en su estreno este fin de semana cosechó un 8.2 de share.
Pero la apuesta de RTVE por Canarias no acaba en La 1. También ha fortalecido La 2 a nivel nacional con eventos producidos íntegramente por los profesionales del Centro de Producción de las Islas. Entre ellos, la Gala de Reyes cuya retransmisión para todo el país se hizo desde el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Por primera vez, la Orquesta y el Coro de RTVE dejó Madrid y el Teatro Monumental para llevar la magia del universo Disney a todos los rincones de España desde Canarias. 234 mil personas de todo el país lo siguieron.