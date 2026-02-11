La escritora Rosa Montero participa como invitada en el Encuentro de Clubes de Lectura de la Isla

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, fue este martes escenario de la celebración del VI Encuentro de Clubes de Lectura de la Isla, que contó como invitada con la escritora y periodista Rosa Montero, en un acto cuya presentación corrió a cargo del también escritor Daniel María.
“En este mandato recuperamos los encuentros de los clubes de lectura de la Isla que estaban vinculados con el Servicio de Cultura de la Corporación insular”, detalla el consejero del área, José Carlos Acha. “Los clubes se despliegan en sedes de bibliotecas municipales, asociaciones y centros culturales de los diferentes municipios. El encuentro del año pasado contó con la presencia de Espido Freire, y este año, con la de Rosa Montero”, precisa Acha, quien subraya la importancia de crear espacios de encuentro entre escritores y escritoras nacionales, dentro del conjunto de acciones similares que se realizan con los autores canarios, así como la vuelta del apoyo del Cabildo a las ferias del libro de Santa Cruz y La Laguna.
Todo ello, apunta, es “una parte más de las acciones con el sector del libro, que se suman a las ayudas económicas a la Asociación de Librerías Aprolite, las subvenciones a la edición y a los autores, la reapertura de la Librería del Cabildo, el apoyo a las bibliotecas municipales con actividades y la adquisición de fondos y una próxima ayuda a la asociación de editores”.