La Fundación CajaCanarias escenifica ‘A mano’, una obra de teatro artesanal

La Fundación CajaCanarias programa hoy miércoles el espectáculo familiar A mano, una obra artesanal de pequeño formato, creada por la compañía El Patio Teatro, que combina teatro, gesto y cerámica. La sesión comenzará a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Las localidades, al precio de tres euros, se pueden adquirir a través del sitio web de la fundación, www.cajacanarias.com.
EL BARRO
A mano es una historia construida literalmente con barro. En ella cobran vida un pequeño personaje con grandes sueños, un escaparate repleto de secretos, una historia de amor y de pequeños fracasos, un torno que parece respirar y una diminuta alfarería donde cuatro manos juegan, crean y dan forma a un universo propio.
Se trata, en suma, de “un espectáculo de pequeño formato con un propósito inmenso: emocionar”, tal y como ponen de relieve desde la Fundación CajaCanarias. Y es que su particular lenguaje visual y su belleza artesanal han logrado convertir a A mano en una obra de referencia en el ámbito del teatro gestual contemporáneo.
Desde su estreno, esta propuesta escénica ha recibido importantes reconocimientos, como el premio del público al mejor espectáculo del Festival de Teatro Encinart 2012, el Premio Feten 2013 al mejor espectáculo de pequeño formato, el premio a los mejores intérpretes en el Festival de Valise, en Lomza, Polonia, o el premio al mejor espectáculo del Festival Kuss (Alemania), entre otros.
LOS ARTISTAS
La compañía El Patio Teatro nace en Logroño en 2010, fundada por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López, dos creadores con una sólida formación en diversas disciplinas artísticas. En 2012 estrenan su primera pieza conjunta, A Mano, donde fusionan la cerámica y el teatro para dar forma a un lenguaje escénico propio.
A partir de ahí, la compañía continúa creciendo con obras tan reconocidas como HUBO (2018), un homenaje al mundo rural, o Conservando Memoria (2019), un emotivo trabajo unipersonal que reivindica el valor de las vidas cotidianas. Sus espectáculos han girado por los principales festivales y teatros de España y por citas internacionales en Europa, Asia, América, Australia y África.