La Fundación CajaCanarias pone en marcha las convocatorias de sus premios culturales de 2026

La Fundación CajaCanarias acaba de abrir el plazo de presentación de propuestas a sus premios culturales de 2026, una convocatoria que tiene como principal objetivo reconocer el talento creativo de artistas, escritores e investigadores nacidos o residentes en Canarias, sirviendo a la vez como plataforma para continuar y fortalecer sus respectivas trayectorias.
El catálogo de los galardones se compone de nueve certámenes: Benito Pérez Armas (novela), Pedro García Cabrera (poesía), Agustín de Betancourt (investigación), Cebrián-Poldo Cebrián (fotografía), Manolo Millares (artes plásticas), Alberto Delgado (música joven), Isaac de Vega (relato corto), María Orán (música) y Manolo Villalba (cortometraje).
El fallo de los jurados de los diferentes concursos se conocerá en la Gala de Premios 2026, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información y las bases figuran en el sitio web www.cajacanarias.com.
HEROFEST
Esta nueva entrega de los Premios CajaCanarias presenta varias novedades. En primer lugar, todos los proyectos y obras candidatas a los distintos reconocimientos, a excepción del Premio de Música María Orán, podrán ser de autoría colaborativa.
En el caso del citado Premio María Orán, las personas aspirantes deberán presentar de manera obligatoria una nueva composición encargada a compositores canarios o que residan en el Archipiélago, que deberán interpretar durante la fase eliminatoria. Dichas creaciones podrán optar, además, al Premio a la Mejor Composición de Autor Canario o Residente en Canarias.
Otra novedad es el cambio de denominación del Premio de Música Joven, que pasa a llamarse Premio MAD CajaCanarias. Música Joven Alberto Delgado. Asimismo, los grupos o solistas seleccionados para la eliminatoria final podrán ser elegidos para participar en el Herofest (La Frontera, El Hierro), manteniéndose también la opción de participación en el Phe Festival (Puerto de la Cruz, Tenerife), una iniciativa ya presente en ediciones anteriores.
Como norma general, podrán optar a los Premios CajaCanarias 2025 todas aquellas personas mayores de edad, naturales o residentes en Canarias (con excepciones en el apartado de música joven y en el certamen María Orán), salvo quienes hubiesen resultado ganadores del galardón al que optan en ediciones anteriores.
Todos los trabajos presentados deberán mantenerse inéditos hasta que se haga público el fallo del jurado. Los Premios CajaCanarias pretenden descubrir y reconocer nuevos trabajos literarios de novela, poesía, relato corto, música, fotografía, cine documental, de ficción y de animación; artes plásticas, investigación enmarcada en el área de conocimiento (clasificación ANEP) relativa a Humanidades, así como la música para el público más joven.
En cuanto a los plazos, en los premios de novela Benito Pérez Armas, de poesía Pedro García Cabrera y de relato corto Isaac de Vega se pueden presentar trabajos hasta las 14.00 horas del 30 de abril. El plazo del Premio de Artes Plásticas Manolo Millares concluye a las 14.00 horas del 29 de mayo, mientras que en el de fotografía Cebrián-Poldo Cebrián culmina a las 14.00 horas del 22 de mayo.
En el María Orán la inscripción permanece abierta hasta el 10 de julio (14.00 horas); en el de cortometraje Manolo Villalba, hasta el 5 de junio (13.00 horas); en el MAD CajaCanarias. Música Joven Alberto Delgado, hasta el 19 de junio (14.00), y en el Agustín de Betancourt, hasta el 3 de julio (14.00 horas).