La película ‘Cuántica Rave’, de Paco Campano, obtiene cinco galardones en el Festival de Cine de Miami

El film Cuántica Rave, dirigido por el cineasta sevillano Paco Campano, ha sido uno de los grandes triunfadores del Festival Internacional de Cine de Miami, donde ha obtenido el premio a la mejor película en el International Science Fiction Film Festival (MiSciFi), además de otros cuatro reconocimientos: mejor musical, mejor arte, mejores efectos analógicos y mejor dirección de actores. Un palmarés que confirma a esta insólita producción como una de las propuestas más singulares del cine español reciente.
Cuántica Rave está producida por la tinerfeña Insularia Films y la sevillana La Zanfoña Producciones. La película se concibe como una rara avis: una comedia musical de ciencia ficción -la primera rodada en Andalucía dentro de este cruce imposible de géneros- que narra el viaje de tres personajes en busca de una fiesta mítica que, según la leyenda, marca el ritmo secreto del universo. En un cosmos moribundo y atravesado por agujeros negros, la cinta despliega una aventura delirante y punk que combina humor, música y un imaginario espacial artesanal.
El reparto está encabezado por nombres esenciales del cine andaluz, como Antonio Dechent y Pablo Carbonell, junto a Javier Botet, figura clave del cine fantástico, y el cineasta, músico y actor Timy Benito (Barrio), además de jóvenes talentos como África de la Cruz (Las gentiles, El cielo de los animales). La historia se completa con la participación de músicos destacados de la escena sevillana, integrados en la trama como habitantes de esta ópera espacial irreverente.
Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su apuesta estética por la ciencia ficción clásica y tangible. Gran parte del metraje se rodó en un plató construido en la nave Singer, un edificio histórico del centro de Sevilla transformado por completo en una astronave. “Hemos construido una nave dentro de una nave”, señaló Campano, subrayando el uso de maquetas, trucos visuales y efectos analógicos.