La Racba otorga sus premios a Manuel Roca, Leticia Romero y Ancor Suárez

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) hizo entrega este lunes en la capital tinerfeña de sus Premios Anuales, unas distinciones que en la edición de 2025 recayeron en figuras destacadas de la arquitectura, como son Manuel Roca Suárez, galardonado con el Magister, y Ancor Suárez Suárez y Leticia Romero Hernández, que obtuvieron ex aequo el Excellens.
El acto de entrega tuvo lugar en el Cabildo de Tenerife y contó con la representación institucional de la presidenta de la Racba, Rosario Álvarez Martínez, y del vicepresidente de la Corporación insular, Lope Afonso Hernández, entre otras personalidades. Las laudatios de los premiados fueron presentadas por los académicos José Antonio Sosa Díaz-Saavedra y María Luisa González García.
El premio para Roca Suárez fue recogido por su nieta, África González Roca, también arquitecta. “La curiosidad constante de mi abuelo -manifestó- es una de las enseñanzas que nos ha legado”, además del “respeto a los lugares y las personas, con la realización de obras que permanecen en el tiempo”. En esa línea, José Antonio Sosa Díaz-Saavedra puso de relieve que “Manuel Roca entendía el proyecto como la integración de un conjunto de volúmenes definidos por el programa, que se unen mediante un entrelazamiento, en el que la horizontal y la vertical se complementan”, al tiempo que lamentó la ausencia del premiado por razones de salud.
“Recibimos este premio como un estímulo para seguir ejerciendo la arquitectura como la entendemos, es decir, una disciplina ligada a la realidad, que se vincula con el territorio, el tiempo y la vida de las personas”, expusieron Ancor Suárez y Leticia Romero, de XStudio.
María Luisa González explicó cómo Suárez y Romero desarrollan una arquitectura doméstica “que se alimenta del pasado y refleja vivencias anteriores, para proyectarse en el presente”, creando una obra que, desde una posición discreta, “integra la vida cotidiana”.
La Real Academia Canaria de Bellas Artes otorga cada año su premio Magister a una persona de las Islas de prestigio consolidado, en reconocimiento a su trayectoria. El Excellens se concede a una persona emergente o joven consolidada que destaca por su labor creativa. En cada edición los premios se centran en una categoría de las diferentes secciones de la academia.