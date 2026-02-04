Marina Valls expone ‘Viaje por la Memoria’ en la Sala de Arte Los Lavaderos

La Sala de Arte Los Lavaderos, en Santa Cruz de Tenerife, inaugura este jueves (19.00 horas) Viaje por la Memoria, una exposición de la artista Marina Valls que invita a reflexionar sobre la memoria personal y colectiva a través de la cerámica contemporánea. Además, mañana viernes (18.00 horas) la artista hará una presentación comentada que contará con la presencia de Patricia Delgado, compañera de profesión de Valls.
Viaje por la Memoria, que podrá visitarse hasta el 6 de marzo, propone a quienes la contemplan un recorrido íntimo en el que objetos comunes se transforman en piezas cargadas de significado, invitando al público a reconocerse en ellas. Las creaciones de Marina Valls conectan lo artesanal con lo contemporáneo, poniendo en valor los procesos manuales y el tiempo como elementos esenciales de la creación.
A través de estas obras, Marina Valls plantea un diálogo entre lo frágil y lo duradero, generando un espacio simbólico en el que la memoria se activa a partir de pequeños gestos, escenas íntimas y fragmentos de vida.