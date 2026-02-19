El plan de Rufián puede dar hasta dos diputados a la izquierda canaria en el Congreso, según Nueva Canarias

Nueva Canarias (NC) ve en la propuesta impulsada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, una estrategia que puede dar hasta dos diputados a la izquierda canaria en el Congreso y “frenar a la ultraderecha” en las próximas elecciones generales.
Así lo ha considerado este jueves en un comunicado el secretario de Organización de Nueva Canarias (NC), Ayoze Corujo, tras asistir este miércoles al encuentro celebrado en Madrid.
A su juicio, hay que “ser conscientes de que un ejecutivo de la derecha no sería un gobierno conservador como el que se ha conocido hasta la actualidad”, ni tampoco estaríamos ante el bipartidismo y la alternancia entre PSOE y PP, conocida hasta el momento.
“Hablamos del riesgo real de un gobierno con componentes neofascistas, que se miraría en el espejo del peor”, Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele de El Salvador, ha aseverado.
Corujo ha insistido en que el principal objetivo compartido por las fuerzas progresistas debe ser “ganarle al fascismo y a la ultraderecha e impedir que el Estado sea gobernado por un bloque reaccionario que pondría en riesgo derechos, libertades y el modelo territorial”.
NC recalca que apuesta “por la unidad de acción política y electoral, con el fin de maximizar votos y escaños, circunscripción electoral a circunscripción electoral en las elecciones generales”.
Corujo ha recordado que en Las Palmas, donde se reparten ocho escaños, en 2023 su partido y Sumar obtuvieron más de 95.000 votos, una base que permitiría aspirar a obtener representación si se logra la máxima confluencia de las fuerzas de izquierda, y en Santa Cruz de Tenerife, donde se eligen siete diputados, “también se abre la posibilidad de obtener un escaño de obediencia canaria si se consolidan los acuerdos”.
“Podemos estar hablando de hasta dos representantes de la izquierda canaria” en el Congreso de los Diputados, ha apuntado.