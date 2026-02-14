Saurom llega a La Laguna con su ‘El Principito Tour’

Saurom, la banda andaluza de rock-folk, recala este mes en La Laguna, en el Aguere Espacio Cultural, donde el 28 de febrero (20.30 horas) ofrecerá un concierto dentro de su El Principito Tour. La cita musical contará además con Hybris como formación invitada. La apertura de puertas tendrá lugar a las 19.30 horas y las localidades se pueden adquirir a través del sitio web https://entradas.saurom.es y en la taquilla. En el caso de la compra anticipada, el precio es de 27 euros, mientras que en taquilla asciende a 32 euros.
SAINT-EXUPÉRY
Tras cumplir 29 años de trayectoria y celebrarlo con la publicación de dos álbumes, Mester de Juglaría y El Pájaro Fantasma, Saurom presentó en 2025 un nuevo disco, El Principito, basado en la célebre novela corta de Antoine de Saint-Exupéry, que le está llevando a recorrer toda la geografía española y América, desde el Movistar Arena de Madrid hasta la Arena Ciudad de México, con llenos absolutos. El Principito Tour es una gira histórica que se extenderá hasta finales de 2026 por más de 20 países.
Saurom es un grupo español de rock que adereza su estilo con influencias folk, celtas, música tradicional y metal. Sus letras están basadas en multitud de influencias, entre las que cabe destacar la inspiración sobre la literatura, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales.
Narci Lara y Antonio Ruiz fundaron el grupo el 1 de septiembre de 1996. A partir de ahí, han llevado a cabo más de una veintena de giras por España, 14 por América (Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos…) y han tocado en numerosos festivales, en nuestro país, como en Viña Rock, Leyendas del Rock, Lorca Rock, Rock Imperium, Rock Fest Barcelona, Metalway, y también en Portugal, Italia y América.
En 2020, el grupo, conformado por Miguel Ángel Franco (voz y coros), Antonio Ruiz (batería), Raúl Rueda (guitarra solista, acústica, mandolina y banjo), José A. Gallardo (bajo), Santi Carrasco (teclados, whistles, acordeón y coros) y Narci Lara (guitarras, coros, gaita, violín, ocarina, whistles y flauta travesera), publicó Música, y en 2022, celebrando su 25º aniversario, un cuádruple álbum con la participación de más de 60 bandas de diversos países del mundo que les rinden tributo. Entre estos grupos se encuentran Medina Azahara, Mago de Oz o los suecos Therion.
‘EL PÁJARO FANTASMA’
En 2023 la banda publica su undécimo trabajo de estudio, El Pájaro Fantasma, el cual les permite emprender una nueva gira por España y América de más de 80 fechas. El tour comenzó en la Arena de Ciudad de México el 22 de abril de 2023 y se prolongó hasta diciembre de 2024 por países como Grecia, Turquía, España, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.
En 2025 presentaron su álbum El Principito en el Movistar Arena de Madrid ante más de 8.000 personas; en Ciudad de México, ante más de 10.000, y en el Saurom Juglar Fest de Santiago de Chile, festival con el nombre de la banda, durante dos noches con otros tantos llenos. Todo dentro de un recorrido nacional e internacional.