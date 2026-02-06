Tres ONG de Canarias reciben la recaudación del 31º Concierto de Navidad

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DISA realizaron este jueves la entrega simbólica de un total de 58.980 euros a tres entidades canarias sin ánimo de lucro, Fundación Canaria Pequeño Valiente, Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 y Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en concepto de recaudación de las entradas vendidas para el XXXI Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, junto a la aportación de Fundación DISA, que un año más colaboró con esta iniciativa solidaria.
BENEFICIARIOS
El encuentro contó con la participación de Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Sara Mateos, directora de la Fundación DISA; José Juan Jerez, presidente de Fundación Pequeño Valiente; Jennifer Jerez Sánchez, directora-gerente de la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, y la reverenda madre sor Modesta Durán, en representación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
“Cerramos el ciclo de nuestro Concierto de Navidad -expuso Pedro Suárez-, que tiene como objetivo hacer un regalo a la ciudadanía y, al mismo tiempo, darles la oportunidad de colaborar con esta experiencia solidaria”. Suárez puso de relieve que “los puertos son espacios profundamente vinculados a su territorio y su gente, y, además, plenamente responsables con la comunidad que los rodea. Por eso entendemos que nuestro compromiso no se limita a la actividad económica o logística, sino que debe extenderse al ámbito social, humano y solidario”.
“Nuestro mayor agradecimiento -argumentó el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife- es dar visibilidad a la labor callada e imprescindible que realizan estas entidades para la sociedad. La parte económica es insignificante para el arduo trabajo que estas ONG realizan a diario.”
CULTURA Y COMPROMISO SOCIAL
“Si hay una forma mágica de cerrar el año -manifestó Sara Mateos- es con el Concierto de Navidad, fusionando cultura del más alto nivel y compromiso social. Cada año la recaudación se entrega a distintas entidades que se eligen con la máxima de las responsabilidades y, sobre todo, siendo conscientes de la cantidad de personas y entidades que trabajan en primera línea con los colectivos vulnerables”. “Entidades como estas son las que hacen que nuestra sociedad vaya a mejor”, recalcó.