Álvaro de Luna y Leire, primeros artistas de Summer Pop Tenerife

La capital tinerfeña tiene una nueva cita con la música pop el 13 de septiembre. Encaro Factory anunció este viernes el lanzamiento de Summer Pop Tenerife, una iniciativa “diseñada a medida que traslada a las Islas el exitoso modelo de los grandes formatos musicales a nivel nacional”, destacan desde la organización.
El Recinto Ferial de Tenerife acogerá esta propuesta que busca reunir a destacadas voces de la industria musical contemporánea. Los primeros artistas confirmados del cartel son Álvaro de Luna, “consolidado como el fenómeno del pop-rock español y referente indiscutible en las principales listas de éxitos actuales”, y Leire, “cuya trayectoria y reconocido magnetismo sobre el escenario la mantienen en la cima”.
La productora adelanta que próximamente se darán a conocer nuevos nombres de artistas nacionales e internacionales. Las entradas ya están disponibles en la web de Encaro Factory y en Tomaticket.