Anaé: “Al otro lado del Atlántico’ es mi proyecto soñado y llega en un gran momento vocal”

La cantante Anaé vive un momento dulce: el próximo 10 de abril, su nuevo EP, Al otro lado del Atlántico, se estrenará en el Teatro Leal de La Laguna, en una velada concebida no solo como un concierto, sino como una experiencia musical inmersiva. Todo ello llega después de que brillara como protagonista en los actos más importantes del Carnaval de Santa Cruz, donde puso la guinda en el escenario de la Avenida Francisco La Roche, compartiendo cartel con artistas de talla internacional como Sebastián Yatra, Nicky Jam y Leoni Torres.
-¿Qué nos vamos a encontrar cuando escuchemos Al otro lado del Atlántico?
“Es un EP de seis canciones donde está toda mi esencia y, diría, mi mejor momento vocal. Sobre todo, se transmite la fuerza, la potencia, el optimismo y la seguridad con la que enfrenté este proyecto, que me identifica al 100%. En todas las canciones he participado como coautora y me he involucrado completamente; es mi trabajo más personal hasta la fecha. Van a encontrar elementos de Canarias y del otro lado del Atlántico. Mi vibrato, característico del folclore canario, que forma parte de mis raíces, está muy presente. Hay letras que hablan directamente de Canarias, donde nombro lugares de Tenerife y también de La Gomera. Pero, además, hay mucho ritmo latino, mucho sonido tropical. En definitiva, van a encontrar el sonido de Anaé”.
-Llegas después de un parón con buena aceptación. ¿Qué te mueve en este regreso?
“Durante ese tiempo hice música de manera esporádica, quizás fueron actos menos mediáticos, pero siempre estuve vinculada a procesos creativos. Sin embargo, hubo un momento en el que dejé de creer en mí como cantante. Infravaloré mi voz y mis herramientas, dudé de lo que era capaz de hacer y me apagué. Después de un trabajo interior profundo, entendí que era ahora o nunca: decidí ser constante y cumplir lo que creo que es mi propósito de vida; con lo que me mueve, que es cantar, desde que tengo uso de razón. Estoy decidida a cumplir con lo que mi cuerpo y mi alma me piden, disfrutar de cómo me siento cuando comparto mi música en directo, sentirme presente y seguir soñando con la misma ilusión que el primer día. Tener un proyecto, levantarme cada día con un objetivo, es lo que me mantiene viva y con ilusión”.
-¿Qué significado tiene para ti la música tropical?
“Crecí escuchando música latina. Canarias siempre ha sido un puente entre Latinoamérica y Europa, y eso nos ha marcado culturalmente. Hemos estado vinculados por la migración y por la música. Como tantos canarios, de niña me movía entre sonidos tropicales y latinos; mi primera cinta fue de Jerry Rivera, al que años después pude conocer. Este género me mueve, me hace vibrar, es el que me gusta bailar y con el que conecto profundamente”.
-¿Cómo ha sido el proceso de producción y con quién has trabajado?
“Ha sido diferente a otras veces porque me involucré en todo: letras, melodías, sonidos, estilo. Cuando llegué a Miami y trabajé con el productor Jadam González, tuvimos largas conversaciones sobre qué quería contar y cómo quería sonar. Construir las canciones desde cero, frase a frase, fue una experiencia increíble. He tenido el privilegio de trabajar con músicos que han tocado con grandes artistas del género y ver cómo aportaban su sonido a mi música ha sido un lujo. Este proyecto lo he vivido de manera mucho más consciente y creativa. Es más mío que nunca”.
-¿Qué nos vamos a encontrar el 10 de abril en el Teatro Leal?
“No será solo un concierto de salsa; también contará un proceso, una historia. A nivel visual estará muy trabajado: iluminación, puesta en escena, músicos… Quiero que el público conecte de manera emocional, auditiva y visual, y que salga sintiendo que vivió una experiencia completa. Además del EP, interpretaremos repertorio anterior que pocas veces se ha podido escuchar en vivo con banda, y versiones icónicas de referentes como Celia Cruz, Selena, La India o La Lupe”.
-La banda en directo es una declaración de intenciones.
“Soy más fuerte con músicos en vivo. La música vibra y conecta más cuando hay una banda detrás y me considero una cantante de directo. Este proyecto está concebido para vivirse con músicos en escena y apostar por bandas en vivo también es una forma de reivindicar el talento local y dar espacio a los músicos de aquí”.
-¿Qué planes tienes después de la presentación?
“Estamos cerrando fechas; ya tenemos algunas confirmadas, como en Candelaria en agosto, donde el proyecto volverá a presentarse. Mi propósito es llevarlo a todas las islas y seguir cruzando el Atlántico para que también pueda escucharse fuera”.
-¿Qué esperas conseguir con este trabajo?
“Sueño con que mi voz se convierta en un referente de la salsa en Canarias y que me permita abrir puertas a colaboraciones internacionales dentro del género. Si te gusta la música en vivo, las voces naturales, la salsa, el bolero y la música latina, no te lo puedes perder”.
‘Paraíso’, un adelanto salsero para ir cruzando el océano
“Potente, exigente y llena de fuerza”: así llega Paraíso, el nuevo single de la cantante, que estará disponible este viernes 6 de marzo en todas las plataformas. Con el sonido de la salsa puertorriqueña, una letra de gran carácter y una energía que crece hasta explotar, la canción invita a bailar y a cantarla a todo pulmón.